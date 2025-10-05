Новини
Алекс Перейра отново на върха: Светкавичен нокаут и нова титла в UFC

Алекс Перейра отново на върха: Светкавичен нокаут и нова титла в UFC

5 Октомври, 2025 10:14 903 1

Само за минута и двадесет секунди той успя да нокаутира опасния дагестанец Магомед Анкалаев

Алекс Перейра отново на върха: Светкавичен нокаут и нова титла в UFC - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бразилската ММА сензация Алекс Перейра, известен с прозвището си „Поатан“, се завърна на върха в лека тежка категория на UFC по изключително впечатляващ начин. Само за минута и двадесет секунди той успя да нокаутира опасния дагестанец Магомед Анкалаев в главното събитие на UFC 320, оставяйки феновете без дъх.

38-годишният южноамериканец демонстрира безпогрешна техника и хладнокръвие. С мощно дясно кроше, насочено право към ухото на Анкалаев, Перейра разклати съперника си и не пропусна възможността да довърши започнатото. След като руснакът се строполи на пода, „Поатан“ го засипа с безмилостни лакти към главата и тялото, принуждавайки рефера Хърб Дийн да прекрати срещата и да обяви победителя.

Този триумф е особено сладък за Перейра, тъй като именно Анкалаев го лиши от титлата през март 2025 година след оспорван двубой, завършил с решение на съдиите. Сега бразилецът си върна шампионския пояс по категоричен начин и доказа, че е истински господар на октагона.

С победата си Алекс Перейра не само възстанови статута си на шампион, но и изпрати ясно послание към всички претенденти в дивизията – той е тук, за да остане на върха.


  • 1 Кит

    1 1 Отговор
    Еееее, страхотен реванш за Перейра, поздравления за завръщането!

    10:46 05.10.2025

