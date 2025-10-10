Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Тайсън: Общо петимата най-големи бойци на UFC не биха могли да се сравняват с моите хонорари

Тайсън: Общо петимата най-големи бойци на UFC не биха могли да се сравняват с моите хонорари

10 Октомври, 2025 18:27 366 1

  • майк тайсън-
  • бокс-
  • спорт-
  • мма-
  • ufc-
  • хонорари

Славата му се превърна в огромни суми, като той печелеше между 10 и 30 милиона долара на мач, а според редица източници е спечелил над 100 милиона долара за блокбъстъра с Ленъкс Люис през 2002 г.

Тайсън: Общо петимата най-големи бойци на UFC не биха могли да се сравняват с моите хонорари - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Подвизите на Майк Тайсън на боксовия ринг остават легендарни в света на бойните спортове. Но съществува ли алтернативна вселена, в която успехите му са постигнати в октагона на UFC?

По време на скорошно интервю за "Hard Rock Bet", на бившия световен шампион бе зададен интригуващ хипотетичен въпрос: ако беше в разцвета на силите си в днешната бойна среда, дали „Железния Майк“ би обмислил да се състезава в ММА вместо в бокса? Никога няма да разберем, а и не изглежда 59-годишният Тайсън да е особено любопитен какво би могло да се случи.

„Не, не мисля така“, заяви Тайсън. „Слушайте, петимата най-големи бойци на UFC, взети заедно, не биха могли да се сравняват с моите хонорари.“

През 80-те и 90-те години, когато Тайсън трупаше нокаут след нокаут и нижеше паметни защити на титлата в тежка категория, той беше може би най-голямата звезда в бойните спортове. Славата му се превърна в огромни суми, като той печелеше между 10 и 30 милиона долара на мач, а според редица източници е спечелил над 100 милиона долара за блокбъстъра с Ленъкс Люис през 2002 г.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майк Тайсън

    0 0 Отговор
    ако беше на млади години, щеше да се бие с 5-ма на UFC заедно и щеше да им мачка носовете. Със сигурност щеше да има и смъртни случаи. Велик боец, които го победи единствено г-н свръх тежка категория Наркотик.

    18:48 10.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ