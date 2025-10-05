Спортът по ТВ в неделя (5 октомври)

11.15 Мото 2: Гран при на Индонезия - МАХ Спорт 4
13.00 Баскетбол: Балкан – Академик - МАХ Спорт 2
13.00 Мото GP: Гран при на Индонезия - МАХ Спорт 4
13.30 Футбол: Удинезе – Каляри - МАХ Спорт 3
13.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
13.30 Баскетбол: Реал – Гран Канария - Диема спорт 2
14.00 Футбол: Ипсуич – Норич - Нова спорт
14.00 Колоездене: Обиколка на Хърватия - Евроспорт 1
15.00 Футбол: Добруджа – Арда - Диема спорт
15.00 Футбол: Алавес – Елче - МАХ Спорт 4
15.00 Формула 1: Гран при на Сингапур - Диема спорт 3
15.00 Триатлон: Супертри в Тулуза - Евроспорт 2
16.00 Футбол: Фиорентина – Рома - МАХ Спорт 3
16.00 Футбол: Болоня – Пиза - МАХ Спорт 2
16.00 Футбол: Нюкасъл – Нотингам - Диема спорт 2
16.00 Футбол: Астън Вила – Бърнли - Нова спорт
16.00 Колоездене: Европейско първенство в Дром ардеш - Евроспорт 1
17.15 Футбол: Севиля – Барселона - МАХ Спорт 4
17.30 Футбол: Ботев (Вр) – Ботев (Пд) - Диема спорт
18.15 Футбол: Монако – Ница - Диема спорт 3
18.30 Футбол: Брентфорд – Манчестър Сити - Диема спорт 2
18.30 Футбол: Хамбургер – Майнц - Нова спорт
19.00 Футбол: Наполи – Дженоа - МАХ Спорт 3
19.30 Футбол: Еспаньол – Бетис - МАХ Спорт 4
19.30 Футбол: Реал Сосиедад – Райо Валекано - МАХ Спорт 1
20.00 НФЛ, Филаделфия – Денвър - МАХ Спорт 2
20.15 Футбол: ЦСКА – Лудогорец - Диема спорт
20.15 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид - Евроспорт 1
20.30 Футбол: Борусия (М) – Фрайбург - Диема спорт 3
20.30 Футбол: ПАОК – Олимпиакос - Нова спорт
20.30 Вдигане на тежести: Световно първенство - Ринг
21.45 Футбол: Ювентус – Милан - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: Лил – ПСЖ - Диема спорт 2
22.00 Футбол: Селта – Атлетико - МАХ Спорт 4
22.00 Наскар: състезание в Северна Каролина - МАХ Спорт 1
22.15 Футбол: Спортинг – Брага - Ринг
22.15 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид - Евроспорт 1
22.30 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи - Евроспорт 2
23.15 Футбол: Порто – Бенфика - Ринг
23.20 НФЛ: Лос Анджелис - Вашингтон - МАХ Спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА