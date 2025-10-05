Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в неделя (5 октомври)

Спортът по ТВ в неделя (5 октомври)

5 Октомври, 2025 10:43 565 0

  • спортът по тв-
  • днес-
  • програмата-
  • футбол-
  • формула 1-
  • телевизията

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ в неделя (5 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

11.15 Мото 2: Гран при на Индонезия - МАХ Спорт 4

13.00 Баскетбол: Балкан – Академик - МАХ Спорт 2

13.00 Мото GP: Гран при на Индонезия - МАХ Спорт 4

13.30 Футбол: Удинезе – Каляри - МАХ Спорт 3

13.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1

13.30 Баскетбол: Реал – Гран Канария - Диема спорт 2

14.00 Футбол: Ипсуич – Норич - Нова спорт

14.00 Колоездене: Обиколка на Хърватия - Евроспорт 1

15.00 Футбол: Добруджа – Арда - Диема спорт

15.00 Футбол: Алавес – Елче - МАХ Спорт 4

15.00 Формула 1: Гран при на Сингапур - Диема спорт 3

15.00 Триатлон: Супертри в Тулуза - Евроспорт 2

16.00 Футбол: Фиорентина – Рома - МАХ Спорт 3

16.00 Футбол: Болоня – Пиза - МАХ Спорт 2

16.00 Футбол: Нюкасъл – Нотингам - Диема спорт 2

16.00 Футбол: Астън Вила – Бърнли - Нова спорт

16.00 Колоездене: Европейско първенство в Дром ардеш - Евроспорт 1

17.15 Футбол: Севиля – Барселона - МАХ Спорт 4

17.30 Футбол: Ботев (Вр) – Ботев (Пд) - Диема спорт

18.15 Футбол: Монако – Ница - Диема спорт 3

18.30 Футбол: Брентфорд – Манчестър Сити - Диема спорт 2

18.30 Футбол: Хамбургер – Майнц - Нова спорт

19.00 Футбол: Наполи – Дженоа - МАХ Спорт 3

19.30 Футбол: Еспаньол – Бетис - МАХ Спорт 4

19.30 Футбол: Реал Сосиедад – Райо Валекано - МАХ Спорт 1

20.00 НФЛ, Филаделфия – Денвър - МАХ Спорт 2

20.15 Футбол: ЦСКА – Лудогорец - Диема спорт

20.15 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид - Евроспорт 1

20.30 Футбол: Борусия (М) – Фрайбург - Диема спорт 3

20.30 Футбол: ПАОК – Олимпиакос - Нова спорт

20.30 Вдигане на тежести: Световно първенство - Ринг

21.45 Футбол: Ювентус – Милан - МАХ Спорт 3

21.45 Футбол: Лил – ПСЖ - Диема спорт 2

22.00 Футбол: Селта – Атлетико - МАХ Спорт 4

22.00 Наскар: състезание в Северна Каролина - МАХ Спорт 1

22.15 Футбол: Спортинг – Брага - Ринг

22.15 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид - Евроспорт 1

22.30 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи - Евроспорт 2

23.15 Футбол: Порто – Бенфика - Ринг

23.20 НФЛ: Лос Анджелис - Вашингтон - МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ