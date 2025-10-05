Волейболистките на България срещу Чехия, Сърбия, Австрия и Украйна на Евро 2026

Женският национален отбор на България попадна в група B на тегления в Бари жребий за Европейското първенство по волейбол през 2026 година. Нашите момичета ще се изправят срещу домакините от Чехия, както и срещу отборите на Австрия, Сърбия и Украйна.

На церемонията присъства президентът на Българска федерация по волейбол Любомир Ганев.

Всички мачове от групата ще се играят в град Бърно, а надпреварата ще се проведе в периода 21 август – 6 септември 2026 г.

Турнирът при жените ще се състои в четири града-домакини: Истанбул (Турция), Бърно (Чехия), Гьотеборг (Швеция) и Баку (Азербайджан).

Билетите за волейболното събитие ще бъдат пуснати в продажба на 7 ноември 2025 г.