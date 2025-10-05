Хари Кейн увери феновете: Контузията не е сериозна, скоро се връщам в игра

Капитанът на английския национален отбор и звезда на Байерн Мюнхен – Хари Кейн, внесе яснота относно състоянието си след неприятния инцидент по време на двубоя срещу Айнтрахт Франкфурт, завършил с категорична победа 3:0 за баварците в шестия кръг на Бундеслигата.

В 85-ата минута на срещата нападателят бе принуден да напусне терена, видимо изпитвайки болка и куцайки, а веднага след това бе забелязан да охлажда коляното си с лед на резервната скамейка. Това предизвика тревога сред феновете на Байерн и английския национален тим, особено предвид предстоящите важни мачове.

В изявление пред Sky Germany, Кейн побърза да разсее опасенията: „Уверен съм, че всичко ще бъде наред само след няколко дни. Очаквам съвсем скоро да се завърна към пълноценни тренировки и да бъда на разположение на отбора“, сподели той с оптимизъм.

Следващото предизвикателство пред Англия е квалификационният сблъсък за Световното първенство през 2026 година срещу Латвия, насрочен за 14 октомври.