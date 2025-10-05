Алиша Леман разпали слухове, че е необвързана

Швейцарската футболна звезда Алиша Леман, често определяна като най-атрактивната дама на зеления терен, отново прикова вниманието на феновете и медиите. Поводът този път не е головете ѝ, а личният ѝ живот, който отново стана обект на спекулации.
По време на прочутия баварски празник Октоберфест, Леман се появи в традиционна носия, но детайлът, който не убягна на наблюдателните, бе панделката, вързана отляво на роклята ѝ. Според местните обичаи това е ясен знак, че дамата е необвързана и отворена за нови запознанства.
О, какъв намек! Забележителното отсъствие на бившия ѝ партньор – бразилския футболист Дъглас Луис, също не остана незабелязано. Двамата бяха заедно до неотдавна, но сега всеки пое по свой път – Леман се присъедини към италианския Комо след трансфер от Ювентус, докато Луис се завърна във Висшата лига, за да облече екипа на Нотингам Форест.
На празника Алиша бе в компанията на новите си съотборнички, демонстрирайки отлично настроение и самочувствие. Феновете ѝ веднага заляха социалните мрежи с коментари и догадки за любовния ѝ статус.
Дали Леман наистина е свободна или просто се забавлява с вниманието? Едно е сигурно – тя отново е в центъра на светлините, а личният ѝ живот продължава да вълнува спортната и светска общественост.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
Коментиран от #2
23:15 05.10.2025
2 От град Козлодуй и Лом
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Спрете да ползвате ника на един човек от месеци покойник. Грехота е! Още края на месец юли получи втори инсулт и си замина! АМИН
23:16 05.10.2025
3 Много
23:34 05.10.2025
4 Тази
23:50 05.10.2025