Алиша Леман разпали слухове, че е необвързана

5 Октомври, 2025 23:12 842 4

  • алиша леман-
  • октоберфест-
  • футболистка-
  • необвързана-
  • дъглас луис-
  • комо-
  • нотингам форест-
  • светски новини-
  • спорт-
  • любовен статус

Футболистката е определяна като най-атрактивната дама на зеления терен

Алиша Леман разпали слухове, че е необвързана - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Швейцарската футболна звезда Алиша Леман, често определяна като най-атрактивната дама на зеления терен, отново прикова вниманието на феновете и медиите. Поводът този път не е головете ѝ, а личният ѝ живот, който отново стана обект на спекулации.

По време на прочутия баварски празник Октоберфест, Леман се появи в традиционна носия, но детайлът, който не убягна на наблюдателните, бе панделката, вързана отляво на роклята ѝ. Според местните обичаи това е ясен знак, че дамата е необвързана и отворена за нови запознанства.

О, какъв намек! Забележителното отсъствие на бившия ѝ партньор – бразилския футболист Дъглас Луис, също не остана незабелязано. Двамата бяха заедно до неотдавна, но сега всеки пое по свой път – Леман се присъедини към италианския Комо след трансфер от Ювентус, докато Луис се завърна във Висшата лига, за да облече екипа на Нотингам Форест.


На празника Алиша бе в компанията на новите си съотборнички, демонстрирайки отлично настроение и самочувствие. Феновете ѝ веднага заляха социалните мрежи с коментари и догадки за любовния ѝ статус.

Дали Леман наистина е свободна или просто се забавлява с вниманието? Едно е сигурно – тя отново е в центъра на светлините, а личният ѝ живот продължава да вълнува спортната и светска общественост.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    5 1 Отговор
    Прилича на Годзила в Лицето и на Янко Русев в Краката моите Жени са като МИС СВЯТ пред Тази

    Коментиран от #2

    23:15 05.10.2025

  • 2 От град Козлодуй и Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Спрете да ползвате ника на един човек от месеци покойник. Грехота е! Още края на месец юли получи втори инсулт и си замина! АМИН

    23:16 05.10.2025

  • 3 Много

    1 1 Отговор
    Важно! Интересува ни нашата дама а не Алиша!

    23:34 05.10.2025

  • 4 Тази

    1 0 Отговор
    По топките ли рита?

    23:50 05.10.2025

