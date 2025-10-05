Люис Хамилтън губи позиции след наказание в Гран при на Сингапур

Люис Хамилтън, който се състезава за отбора на "Ферари", преживя разочароващ обрат след финала на Гран при на Сингапур. Британският ас във Формула 1 получи наказание от 5 секунди, което го изпрати от седмото на осмото място в крайното класиране.

Причината за санкцията бе серия от нарушения в последните обиколки на надпреварата. Хамилтън, борейки се с технически проблеми в спирачките на своя болид, неколкократно напусна очертанията на пистата в опит да задържи позицията си до финала.

Въпреки оправданията за затрудненията с автомобила, стюардите на състезанието прецениха, че това не е достатъчно основание за подобни действия и наложиха наказанието. Така, след намесата на съдиите, седемкратният първенец във Формула 1 се смъкна с една позиция надолу, което със сигурност не бе част от плановете му за уикенда в Сингапур.