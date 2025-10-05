Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Люис Хамилтън губи позиции след наказание в Гран при на Сингапур

5 Октомври, 2025 21:34 324 0

  • люис хамилтън-
  • формула 1-
  • гран при на сингапур-
  • наказание-
  • класиране-
  • ферари-
  • стюарди-
  • спирачки-
  • болид-
  • състезание

Причината за санкцията бе серия от нарушения в последните обиколки на надпреварата

Люис Хамилтън губи позиции след наказание в Гран при на Сингапур - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Люис Хамилтън, който се състезава за отбора на "Ферари", преживя разочароващ обрат след финала на Гран при на Сингапур. Британският ас във Формула 1 получи наказание от 5 секунди, което го изпрати от седмото на осмото място в крайното класиране.

Причината за санкцията бе серия от нарушения в последните обиколки на надпреварата. Хамилтън, борейки се с технически проблеми в спирачките на своя болид, неколкократно напусна очертанията на пистата в опит да задържи позицията си до финала.

Въпреки оправданията за затрудненията с автомобила, стюардите на състезанието прецениха, че това не е достатъчно основание за подобни действия и наложиха наказанието. Така, след намесата на съдиите, седемкратният първенец във Формула 1 се смъкна с една позиция надолу, което със сигурност не бе част от плановете му за уикенда в Сингапур.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
