Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул отново в плен на травмите: Уатару Ендо пропуска мачовете на Япония

Ливърпул отново в плен на травмите: Уатару Ендо пропуска мачовете на Япония

6 Октомври, 2025 17:05 350 0

  • ливърпул-
  • уатару ендо-
  • контузия-
  • япония-
  • национален отбор-
  • висша лига-
  • юрген клоп-
  • алисон бекер-
  • ибрахима конате-
  • джовани леони-
  • kirin challenge cup-
  • футболни новини

Списъкът с контузени в отбора на Арне Слот продължава да расте

Ливърпул отново в плен на травмите: Уатару Ендо пропуска мачовете на Япония - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Поредна неприятна новина разтърси лагера на Ливърпул, след като японският полузащитник Уатару Ендо бе принуден да се оттегли от националния отбор на страната си заради контузия.

Японската футболна асоциация официално потвърди, че Ендо няма да вземе участие в предстоящите двубои от престижния турнир Kirin Challenge Cup срещу Парагвай и Бразилия, които ще се проведат по време на октомврийската международна пауза.

Въпреки че бе включен в разширения състав на "самураите", халфът на "червените" получи травма, която ще го извади от строя за важните срещи.

Само преди дни Ендо се появи като резерва в мача на Ливърпул срещу Челси, завършил с поражение 1:2 за мърсисайдци във Висшата лига.

Така списъкът с контузени в отбора на Арне Слот продължава да расте. Освен Ендо, в лазарета на Ливърпул вече се намират и Джовани Леони, Ибрахима Конате и вратарят Алисон Бекер.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ