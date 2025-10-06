Ливърпул отново в плен на травмите: Уатару Ендо пропуска мачовете на Япония

Поредна неприятна новина разтърси лагера на Ливърпул, след като японският полузащитник Уатару Ендо бе принуден да се оттегли от националния отбор на страната си заради контузия.

Японската футболна асоциация официално потвърди, че Ендо няма да вземе участие в предстоящите двубои от престижния турнир Kirin Challenge Cup срещу Парагвай и Бразилия, които ще се проведат по време на октомврийската международна пауза.

Въпреки че бе включен в разширения състав на "самураите", халфът на "червените" получи травма, която ще го извади от строя за важните срещи.

Само преди дни Ендо се появи като резерва в мача на Ливърпул срещу Челси, завършил с поражение 1:2 за мърсисайдци във Висшата лига.

Така списъкът с контузени в отбора на Арне Слот продължава да расте. Освен Ендо, в лазарета на Ливърпул вече се намират и Джовани Леони, Ибрахима Конате и вратарят Алисон Бекер.