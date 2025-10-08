Новини
Калояна Налбантова със загуба на старта на престижния турнир във Вантаа

8 Октомври, 2025 07:45 374 0

Надпреварата събира над 290 елитни бадминтонисти от цял свят

Калояна Налбантова със загуба на старта на престижния турнир във Вантаа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската надежда в бадминтона Калояна Налбантова не успя да преодолее първото си препятствие на силния турнир от Световните серии "Super 500" във финландския град Вантаа.Талантливата ни състезателка отстъпи след оспорван трисетов двубой срещу представителката на Тайван Чъ Хсу Вън – 21:18, 13:21, 17:21, като срещата продължи 57 минути.

Началото бе обещаващо за Налбантова, която демонстрира хладнокръвие и спечели първия гейм с впечатляваща серия от четири поредни точки в края. В следващите две части обаче българката бе принудена да догонва резултата, а опитната ѝ съперничка показа стабилна игра и затвори мача с 21:17 в решителния трети гейм.

Този резултат идва само няколко седмици след като Калояна триумфира с първата си титла от сериите "International Challenge" в Льовен, Белгия – успех, който вдъхна надежда за още по-големи постижения в бъдеще.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
