Калояна Налбантова със загуба на старта на престижния турнир във Вантаа

Българската надежда в бадминтона Калояна Налбантова не успя да преодолее първото си препятствие на силния турнир от Световните серии "Super 500" във финландския град Вантаа.Талантливата ни състезателка отстъпи след оспорван трисетов двубой срещу представителката на Тайван Чъ Хсу Вън – 21:18, 13:21, 17:21, като срещата продължи 57 минути.

Началото бе обещаващо за Налбантова, която демонстрира хладнокръвие и спечели първия гейм с впечатляваща серия от четири поредни точки в края. В следващите две части обаче българката бе принудена да догонва резултата, а опитната ѝ съперничка показа стабилна игра и затвори мача с 21:17 в решителния трети гейм.

Този резултат идва само няколко седмици след като Калояна триумфира с първата си титла от сериите "International Challenge" в Льовен, Белгия – успех, който вдъхна надежда за още по-големи постижения в бъдеще.