Новини
Спорт »
Други спортове »
Сестри Стоеви са на финал на турнир по бадминтон в Истанбул

Сестри Стоеви са на финал на турнир по бадминтон в Истанбул

11 Октомври, 2025 22:59 424 1

  • стефани стоева-
  • габриела стоева-
  • бадминтон-
  • спорт-
  • истамбул

Стефани Стоева и Габриела Стоева станаха шампионки в Абу Даби и завоюваха пета титлата за 2025 година

Сестри Стоеви са на финал на турнир по бадминтон в Истанбул - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за финала на двойки жени на международния турнир по бадминтон от категория "International Challenge" в Истанбул (Турция) с награден фонд 17 500 долара.

Сестрите, които са водачки в схемата на двойки, победиха на полуфиналите Мику Сугияма и Нацуми Такасаки (Япония) с 21:19, 17:21, 21:18 за 74 минути на корта. За тя това е трети успех в надпреварата.

Българките поведоха с 13:5 в първия гейм, но японките направиха обрат 19:18. С три поредни точки обаче възпитаничките на Петя Неделчева-Хранова затвориха първата част. Във втория гейм Сугияма и Такасаки взеха аванс рано, не го изпуснаха до края и изравниха резултата. В решителната трета част сестрите натрупаха преднина от 12:6 и водеха до края на двубоя, който затвориха с 21:18.

В спора за титлата утре Стефани Стоева и Габриела Стоева, пети от Олимпийските игри в Париж 2024 и от Световното първенство в Париж 2025, ще играят срещу представителките на домакините и втори в схемата Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция).

Българките имат 10 победи в 10 мача срещу туркинята, а за последно ги победиха на 4 октомври на полуфиналите на турнира от сериите "Tour Super 100" в Ал-Аин (Обединени Арабски Емирства).

Стефани Стоева и Габриела Стоева станаха шампионки в Абу Даби и завоюваха пета титлата за 2025 година.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    0 0 Отговор
    Адамови ябълки и двете ли имат?

    00:05 12.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ