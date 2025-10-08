Макс Верстапен разкри предизвикателствата си по време на Гран При на Сингапур

Макс Верстапен сподели откровено за трудностите, които е срещнал по време на напрегнатото състезание за Гран При на Сингапур във Формула 1. Въпреки че завърши на престижното второ място, холандският пилот призна, че пътят до подиума е бил изпълнен с неочаквани препятствия и технически главоблъсканици.

Още от старта стана ясно, че Верстапен няма да може да се бори за първата позиция, окупирана от Джордж Ръсел, който доминираше от началото до края на надпреварата. Въпреки това, Макс успя да удържи атаките на Ландо Норис и да запази второто място, но цената за този успех се оказа висока.

„Решихме да заложим на меките гуми в началото, тъй като сцеплението със средно твърдите беше под всякаква критика. Искахме да опитаме нещо различно, но стратегията не проработи. Още в първите обиколки се борех да опазя гумите, докато стигна до бокса. Наложи се да преминем към твърдите гуми по-рано от планираното, но истинските главоболия тепърва започваха“, разказа Верстапен.

Пилотът на Red Bull подчерта, че екипът му се е сблъскал с редица технически затруднения, които са направили управлението на болида изключително сложно.

„Имахме сериозни проблеми с превключването на скоростите – както при ускоряване, така и при намаляване. Задната част на колата беше изключително нестабилна, което превърна всяка обиколка в истинско изпитание“, допълни той.

Освен това, Верстапен сподели, че при смяна на предавките в низходящ ред автомобилът е променял баланса си, което е довело до презавиване и чести блокирания на гумите при спиране.

„Честно казано, състезанието беше повече борба за оцеляване, отколкото битка за победа. Основната ми цел беше да задържа второто място и да избегна грешки“, призна шампионът.

Въпреки всички трудности, Макс Верстапен демонстрира характер и професионализъм, като успя да се справи с предизвикателствата на уличната писта в Сингапур и да донесе ценни точки за своя отбор.