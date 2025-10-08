Барселона с поглед към младата звезда на Борусия Дортмунд – Карим Адейеми

Каталунският гранд Барселона активно търси свежи попълнения за атаката си и според последните информации от Sky Switzerland, вниманието на клуба е насочено към бързоногия нападател на Борусия Дортмунд – Карим Адейеми. 23-годишният германец се очертава като потенциален наследник на опитния Роберт Левандовски, който вече е на 37 години и постепенно се приближава към края на своята бляскава кариера.

Според източници, близки до клуба, Барселона планира да засили интереса си към Адейеми през следващото лято, когато договорът му с Дортмунд ще навлезе в последната си година. Това би могло да улесни евентуален трансфер, тъй като германският тим може да бъде склонен да преговаря за продажба, за да не изпусне нападателя без трансферна сума.

Карим Адейеми се присъедини към Борусия Дортмунд през лятото на 2022 година и бързо се утвърди като един от най-обещаващите млади таланти в Бундеслигата. През настоящия сезон той вече има 13 участия във всички турнири, като е реализирал три попадения и е асистирал на съотборниците си пет пъти.

Данни от Transfermarkt сочат, че пазарната стойност на Адейеми възлиза на внушителните 45 милиона евро – сума, която Барселона би могла да инвестира в изграждането на ново поколение нападатели.