Барселона с поглед към младата звезда на Борусия Дортмунд – Карим Адейеми

8 Октомври, 2025 14:37 399 3

Пазарната стойност на футболиста възлиза на внушителните 45 милиона евро

Барселона с поглед към младата звезда на Борусия Дортмунд – Карим Адейеми - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Каталунският гранд Барселона активно търси свежи попълнения за атаката си и според последните информации от Sky Switzerland, вниманието на клуба е насочено към бързоногия нападател на Борусия Дортмунд – Карим Адейеми. 23-годишният германец се очертава като потенциален наследник на опитния Роберт Левандовски, който вече е на 37 години и постепенно се приближава към края на своята бляскава кариера.

Според източници, близки до клуба, Барселона планира да засили интереса си към Адейеми през следващото лято, когато договорът му с Дортмунд ще навлезе в последната си година. Това би могло да улесни евентуален трансфер, тъй като германският тим може да бъде склонен да преговаря за продажба, за да не изпусне нападателя без трансферна сума.

Карим Адейеми се присъедини към Борусия Дортмунд през лятото на 2022 година и бързо се утвърди като един от най-обещаващите млади таланти в Бундеслигата. През настоящия сезон той вече има 13 участия във всички турнири, като е реализирал три попадения и е асистирал на съотборниците си пет пъти.

Данни от Transfermarkt сочат, че пазарната стойност на Адейеми възлиза на внушителните 45 милиона евро – сума, която Барселона би могла да инвестира в изграждането на ново поколение нападатели.


  • 1 иди ми дойди ми

    1 0 Отговор
    Вай,този къф е рошав!

    14:46 08.10.2025

  • 2 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    На запалянковците да им е честит чистокръвния немски макккак? Как не ви е гннуусс да гледате примма ти - получоввеци да ритат топка и да им се плащат стотици милиони и от вашите пари.

    14:49 08.10.2025

  • 3 Някой

    0 0 Отговор
    Малко съм го гледал, но е добър, но малко "разхвърлян". Няма постоянство.

    15:05 08.10.2025

