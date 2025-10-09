Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Юнайтед привлече нов шеф

Манчестър Юнайтед привлече нов шеф

9 Октомври, 2025 06:53 317 0

  • манчестър юнайтед-
  • амиш манек-
  • директор по футболните операции-
  • брентфорд-
  • стивън торпи-
  • футболна академия-
  • карингтън-
  • ново назначение-
  • английски футбол

Клубът назначи Амиш Манек за директор по футболните операции

Манчестър Юнайтед привлече нов шеф - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед направи поредна ключова стъпка в преструктурирането на управленския си екип, като назначи Амиш Манек за директор по футболните операции. Новината бе разпространена от реномирания журналист на BBC Сами Мокбел в социалните мрежи, предизвиквайки вълна от коментари сред феновете на "червените дяволи".

Манек, който до момента заемаше позицията на оперативен директор в Брентфорд, се присъединява към гранда от Манчестър с богат опит и впечатляваща визитка. Той се присъедини към Брентфорд през 2022 година, а преди това бе част от ръководния екип на Арсенал, където също остави своя отпечатък.

В новата си роля Манек ще поеме отговорността за координацията и управлението на футболните операции в централата на Манчестър Юнайтед в Карингтън. Очаква се неговият стратегически подход и експертиза да допринесат за по-ефективната работа на клуба както на терена, така и извън него.

Това не е първият случай, в който Манчестър Юнайтед се обръща към кадри от Брентфорд. Наскоро Стивън Торпи, също с опит в лондонския клуб, пое ръководството на академията на "червените дяволи". Торпи има богата история и в академиите на Манчестър Сити и Ливърпул, което подчертава стремежа на Юнайтед да привлича доказани професионалисти.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ