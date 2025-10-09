Манчестър Юнайтед привлече нов шеф

Манчестър Юнайтед направи поредна ключова стъпка в преструктурирането на управленския си екип, като назначи Амиш Манек за директор по футболните операции. Новината бе разпространена от реномирания журналист на BBC Сами Мокбел в социалните мрежи, предизвиквайки вълна от коментари сред феновете на "червените дяволи".

Манек, който до момента заемаше позицията на оперативен директор в Брентфорд, се присъединява към гранда от Манчестър с богат опит и впечатляваща визитка. Той се присъедини към Брентфорд през 2022 година, а преди това бе част от ръководния екип на Арсенал, където също остави своя отпечатък.

В новата си роля Манек ще поеме отговорността за координацията и управлението на футболните операции в централата на Манчестър Юнайтед в Карингтън. Очаква се неговият стратегически подход и експертиза да допринесат за по-ефективната работа на клуба както на терена, така и извън него.

Това не е първият случай, в който Манчестър Юнайтед се обръща към кадри от Брентфорд. Наскоро Стивън Торпи, също с опит в лондонския клуб, пое ръководството на академията на "червените дяволи". Торпи има богата история и в академиите на Манчестър Сити и Ливърпул, което подчертава стремежа на Юнайтед да привлича доказани професионалисти.