Новини
Спорт »
Тенис »
Исторически пробив в Шанхай: Валентин Вашеро шокира тенис елита и пише нова страница в "Мастърс"-а

Исторически пробив в Шанхай: Валентин Вашеро шокира тенис елита и пише нова страница в "Мастърс"-а

9 Октомври, 2025 17:21 581 1

  • тенис-
  • шанхай-
  • валентин вашеро-
  • монако-
  • холгер руне-
  • мастърс 1000 -
  • китай

25-годишният монегаск започна надпреварата като квалификант, а дори първоначално бе само резерва за пресявките

Исторически пробив в Шанхай: Валентин Вашеро шокира тенис елита и пише нова страница в "Мастърс"-а - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща сензация разтърси тенис арената в Шанхай! Валентин Вашеро, представителят на Монако, поднесе истинска изненада, като елиминира поставения под номер 10 в схемата и бивш световен номер 4 Холгер Руне след драматичен обрат – 2:6, 7:6(4), 6:4. След над три часа битка на корта,

Вашеро не само преодоля сет пасив, но и си осигури място сред най-добрите четирима на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в Китай, чийто награден фонд възлиза на внушителните 9,193 милиона долара.

Този успех е още по-впечатляващ, тъй като 25-годишният монегаск започна надпреварата като квалификант, а дори първоначално бе само резерва за пресявките. Сега той се превърна в най-ниско ранкирания полуфиналист в 35-годишната история на "Мастърс 1000" турнирите – стартирайки от 204-о място в световната ранглиста, Вашеро ще направи гигантски скок и ще се изкачи поне до 92-ра позиция според актуалните PIF ATP Live Rankings.

В следващия кръг сензационният тенисист ще се изправи срещу победителя от двубоя между белгийския талант Зизу Бергс и легендарния Новак Джокович, който вече четири пъти е триумфирал в Шанхай.

"В началото дори не бях сигурен, че ще участвам в квалификациите. Бях резерва и не знаех дали ще получа шанс. Това, което се случва, е просто невероятно! Последната ми победа беше специална, но тази е още по-значима. Трудно ми беше да не мисля за възможността да вляза в топ 100 преди последните точки. Живея мечтата си и нямам търпение за полуфинала", сподели развълнуваният Вашеро след историческия си успех.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня-дето и на хазарт печели

    0 0 Отговор
    Това е много богата фамилия !Виоко-интелигентни хора и могат да се развиват във всяка сфера на живота!Основен проблем на шеф-фамилия ВАшеро е дали корабът с нефт ще премине безпроблемно през протока ,който се атакува от хусите.Самият вашеро и Братовчед му ,който играе утре с али ачиме направиха огромен прогрес в последно време и винаги имайте едно на ум когато ще залагате!

    17:52 09.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ