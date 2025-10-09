Исторически пробив в Шанхай: Валентин Вашеро шокира тенис елита и пише нова страница в "Мастърс"-а

Вълнуваща сензация разтърси тенис арената в Шанхай! Валентин Вашеро, представителят на Монако, поднесе истинска изненада, като елиминира поставения под номер 10 в схемата и бивш световен номер 4 Холгер Руне след драматичен обрат – 2:6, 7:6(4), 6:4. След над три часа битка на корта,

Вашеро не само преодоля сет пасив, но и си осигури място сред най-добрите четирима на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в Китай, чийто награден фонд възлиза на внушителните 9,193 милиона долара.

Този успех е още по-впечатляващ, тъй като 25-годишният монегаск започна надпреварата като квалификант, а дори първоначално бе само резерва за пресявките. Сега той се превърна в най-ниско ранкирания полуфиналист в 35-годишната история на "Мастърс 1000" турнирите – стартирайки от 204-о място в световната ранглиста, Вашеро ще направи гигантски скок и ще се изкачи поне до 92-ра позиция според актуалните PIF ATP Live Rankings.

В следващия кръг сензационният тенисист ще се изправи срещу победителя от двубоя между белгийския талант Зизу Бергс и легендарния Новак Джокович, който вече четири пъти е триумфирал в Шанхай.

"В началото дори не бях сигурен, че ще участвам в квалификациите. Бях резерва и не знаех дали ще получа шанс. Това, което се случва, е просто невероятно! Последната ми победа беше специална, но тази е още по-значима. Трудно ми беше да не мисля за възможността да вляза в топ 100 преди последните точки. Живея мечтата си и нямам търпение за полуфинала", сподели развълнуваният Вашеро след историческия си успех.