Пеп Гуардиола възхитен от новото попълнение на Манчестър Сити

9 Януари, 2026 19:06 529 0

Антоан Семеньо официално се присъедини към „гражданите“ след трансфер от Борнемут

Мениджърът на Манчестър Сити, Пеп Гуардиола, не скри възторга си от пристигането на Антоан Семеньо, който официално се присъедини към „гражданите“ след трансфер от Борнемут на стойност 62,5 милиона паунда плюс допълнителни 1,5 милиона под формата на бонуси.

В изявление пред медиите, Гуардиола подчерта изключителните качества на 26-годишния футболист, като отбеляза, че Семеньо е доказал класата си във Висшата лига и е способен да играе еднакво добре и по двата фланга.

„Той е бърз, техничен и владее топката с двата крака – истинско богатство за всеки отбор. Може да бъде използван и като централен нападател, благодарение на своята експлозивност и гъвкавост“, сподели испанският специалист.

Гуардиола разкри, че интересът към Семеньо е бил огромен, но именно Манчестър Сити е успял да го убеди да облече светлосиния екип.

„Следяхме го отдавна. Въпреки че разполагаме с класни крила като Оскар Боб, Савиньо и Жереми Доку, имахме нужда от още един играч с неговия профил. Клубът действа решително, за да подсили състава“, допълни мениджърът.

Според Гуардиола, Семеньо се намира в идеалната възраст за футболист и тепърва му предстоят най-силните години в кариерата.

„Вярвам, че тук ще разгърне пълния си потенциал и ще изживее най-добрите си сезони. Важно е да остане верен на стила си – ако си крило, играй като крило. Това е посланието ми и към Макс Алейн, който се завърна от Уотфорд“, поясни наставникът.

Пеп Гуардиола не пропусна да похвали и човешките качества на новото попълнение: „Всички отзиви за Антоан са отлични – не само като футболист, но и като човек. Убеден съм, че ще се впише бързо в колектива, тъй като нашият отбор винаги посреща новите с отворени обятия.“

Семеньо, който се отличи с впечатляващи изяви под ръководството на Андони Ираола в Борнемут, ще има възможност да се докаже на най-високо ниво и да се превърне в ключова фигура за Манчестър Сити през следващите години.



