Гари Невил: Не мога да проумея как никой от Ливърпул не удари Мартинели

Вълнуващият сблъсък между Арсенал и Ливърпул от 21-ия кръг на английската Висша лига завърши без голове, но страстите на терена далеч не стихнаха с последния съдийски сигнал.

В самия край на срещата избухна напрежение, след като бразилското крило на "артилеристите" Габриел Мартинели изблъска контузения Конър Брадли, предизвиквайки буря от възмущение сред феновете и футболните анализатори.

Легендарният бивш защитник на Манчестър Юнайтед Гари Невил не скри разочарованието си от действията на Мартинели. В ефира на Sky Sports той изрази недоумение от липсата на по-остра реакция от страна на играчите на Ливърпул: „Направо съм бесен! Не мога да проумея как никой от Ливърпул не удари Мартинели след този грозен жест.“

Към критиките се присъедини и друг емблематичен футболист на "червените дяволи" – Рой Кийн. Той определи поведението на Мартинели като „абсолютен срам“ и сподели, че е очаквал по-ярка реакция от страна на мърсисайдци: „Изненадан съм, че никой не скочи да защити съотборника си. Това не е поведение, което трябва да се толерира на терена.“

Вълната от недоволство не закъсня и в социалните мрежи, където фенове и експерти не спестиха критиките си към бразилския футболист.

В отговор на общественото недоволство, Габриел Мартинели публикува извинение към Конър Брадли, подчертавайки, че не е имал лоши намерения и съжалява за случилото се.