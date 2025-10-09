Новини
Новак Джокович пише нова златна страница в историята на Мастърс 1000

9 Октомври, 2025 18:54 588 2

Сърбинът достигна до своя 80-и полуфинал на турнир от престижната серия

Новак Джокович пише нова златна страница в историята на Мастърс 1000 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният тенис отново стана свидетел на изумително постижение! Сръбският ас Новак Джокович достигна до своя 80-и полуфинал на турнир от престижната серия „Мастърс 1000“. Това историческо събитие се случи след категорична победа над белгийския талант Зизу Бергс с резултат 6:3, 7:5 в четвъртфиналния сблъсък на надпреварата в Шанхай, Китай.

В рамките на 1 час и 52 минути Джокович демонстрира класата си на корта, като не остави съмнения в превъзходството си.

С този успех Ноле затвърди статута си на един от най-великите в историята на тениса.

Любопитен факт е, че това не е първият триумф на сърбина в Шанхай – той вече четири пъти е вдигал трофея в китайския мегаполис, превръщайки се в истински любимец на местната публика.

В следващия кръг Джокович ще се изправи срещу сензацията на турнира – непоставения Валентин Вашеро от Монако, който изненада всички с впечатляващото си представяне до момента.


  • 1 Ноле Джокович е

    4 0 Отговор
    със Корона, защото е Балкански Крал

    19:03 09.10.2025

  • 2 оня

    4 0 Отговор
    Още не се е оправил от вируса ,но днес бе по добре физически.Поне така изглеждаше.Джокович не е Един от най....ГОспод Джокович е Единствен НАЙ,а после са другите!

    19:04 09.10.2025

