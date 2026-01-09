Барселона официално картотекира Руни Барджи в първия си състав

Каталунският гранд Барселона картотекира младия шведски талант Руни Барджи в основния си отбор. Само на 20 години, крилото вече ще носи фланелката с номер 19, което бележи нов етап в неговата кариера на „Камп Ноу“.

Досега Барджи бе част от втория тим на „блаугранас“, където играеше с номер 28. Причината за това бе стриктното спазване на правилата за финансов феърплей, които налагаха ограничение върху регистрациите на нови футболисти в първия състав. Сега обаче, непосредствено преди финала за Суперкупата на Испания, младият швед получава шанс да се докаже сред най-добрите.

Този ход на Барселона е ясен сигнал за доверието, което клубът гласува на Барджи, и за амбициите му да интегрира свежи сили в основния отбор.