Барселона официално картотекира Руни Барджи в първия си състав

9 Януари, 2026 16:13 456 0

Досега той бе част от втория тим

Барселона официално картотекира Руни Барджи в първия си състав - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Каталунският гранд Барселона картотекира младия шведски талант Руни Барджи в основния си отбор. Само на 20 години, крилото вече ще носи фланелката с номер 19, което бележи нов етап в неговата кариера на „Камп Ноу“.

Досега Барджи бе част от втория тим на „блаугранас“, където играеше с номер 28. Причината за това бе стриктното спазване на правилата за финансов феърплей, които налагаха ограничение върху регистрациите на нови футболисти в първия състав. Сега обаче, непосредствено преди финала за Суперкупата на Испания, младият швед получава шанс да се докаже сред най-добрите.

Този ход на Барселона е ясен сигнал за доверието, което клубът гласува на Барджи, и за амбициите му да интегрира свежи сили в основния отбор.


