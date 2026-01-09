Караиванов: Предстои ми работна среща с Левски

След проведената съвместна работна среща между родните клубове, Български футболен съюз и Българска професионална футболна лига, на която бяха обсъдени ключови теми около календара, формата на първенствата и финансовата солидарност между дивизиите, президентът на БПФЛ Атанас Караиванов направи обстоен коментар за взетите решения и насоките за развитие на професионалния футбол у нас през следващия сезон.

„Благодаря на БФС за предложението да направим тази съвместна среща и на клубовете за участието, активностаа и положителното отношение, което проявиха. Нямаше нещо конкретно, което да са предложили клубовете, с което да ни изненадат. Нищо сензационно няма. Новото първенство следващата година ще започне на 18/19 юли, в средата на декември ще приключи полусезонът, както сега. Подновяването на първенството ще бъде малко по-късно - 13/14 февруари. Първенството ще продължи до края на май, като плейофите и баражите, ако има, ще се уточняват допълнително. Само за изпадане, ако има бараж, ще се играе на 2/3 юни. От догодина отборите в елита остават 14 отбори, бройката се намалява. Бъдещи промени за редукции не се предвиждат“, започна Караиванов.

„Аз и миналата година поздравих отборите от Първа лига, защото волята е на 100% тяхна, защото могат и да не отделят солидарни средства от УЕФА за отборите от Втора лига. В някои държави не го правят, в други дават 5%, 7%. За мен нашите отбори от Първа лига са изключително солидарни. Благодарение на решението от това плащане, което ще бъде през март месец – 3 520 000 евро, за един клуб от Първа лига ще има около 200 000 евро, а за клуб от Втора лига - 35 хиляди евро. Тези плащания са според ранглистата на държавите в УЕФА. Лятото има още едни 30%, които се плащат“, продължи Караиванов относно солидарните плащания.

„Бяха дискутирани неща, които са изцяло свързани с условията, в които се играят мачовете и проблемите с терените. Затова Футболният съюз ще направи комисия, която да ги инспектира, за да се търси в бъдеще време задължително подобрение“.

„Сега ще имам работна среща с Левски. Следващата седмица ще дадем яснота за мача за Суперкупата на България. Ще обявим кога започва продажбата и цените на билетите. Черно море отсъстваше, но съм разговоряп с техния изпълнителен директор и имахме одобрение по въпросите, така че и те имат позиция по днешната среща“.



„Плащането към В група ще стане лятото. Формално, ще бъде, след като получат отборите от Първа лига солидарните плащания от УЕФА. Чисто официално, отборите от Трета лига не са в разпределението, защото от миналата година нямат право да получават подобни средства. Тоест, отборите от Първа лига, по собствена воля и съгласувано с Футболния съюз, ще отделят определени средства за отборите от В група. За всички тези, които са в третия ешелон, без вторите и третите отбори. Чисто формално, пак казвам, това не може да бъде направено в списъка, който се изпраща до УЕФА. Той касае само отборите от Първа и Втора лига“, завърши Караиванов.