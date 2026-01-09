Новини
Спорт »
Тенис »
Андрей Рубльов е полуфиналист в Хонконг след категорична победа

9 Януари, 2026 15:36 451 1

В следващия етап ще се изправи срещу италианеца Лоренцо Музети

Андрей Рубльов е полуфиналист в Хонконг след категорична победа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Руският тенисист Андрей Рубльов, който някога заемаше престижното пето място в световната ранглиста, продължава да демонстрира отлична форма на корта. На провеждащия се в Хонконг турнир от сериите ATP 250, Рубльов си осигури място сред най-добрите четирима, след като надигра убедително португалеца Нуно Боржеш.

В четвъртфиналния сблъсък, третият поставен в основната схема Рубльов не остави съмнения в превъзходството си и затвори мача с резултат 6:3, 6:4. Срещата продължи едва 73 минути, като руснакът реализира по един пробив във всеки сет, което се оказа напълно достатъчно за успеха.

Това бе трета поредна победа на Рубльов срещу Боржеш, с което руският ас затвърди доминацията си над португалския си съперник.

В следващия етап на надпреварата Рубльов ще се изправи срещу водача в схемата – италианеца Лоренцо Музети.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лудака

    0 0 Отговор
    Браво.

    15:38 09.01.2026

