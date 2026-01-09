Новини
Ясни са датите за новия футболен сезон 2026/27

9 Януари, 2026 16:41 366 0

Отборите в Първа лига ще бъдат 14

Ясни са датите за новия футболен сезон 2026/27 - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стана ясно кога ще започне следващият сезон в Първа лига. Официалният старт на шампионата е насрочен за уикенда 18-19 юли, съобщиха от Българския футболен съюз след среща с представители на клубовете и Професионалната футболна лига, провела се в столичния квартал Бояна.

Любителите на родния футбол могат да очакват оспорвани битки между 14 елитни отбора, които ще се впуснат в надпреварата за шампионската титла.

Президентът на ПФЛ Атанас Караиванов потвърди, че форматът на първенството остава непроменен, а броят на участниците ще бъде 14.

Първата част на сезона ще продължи до средата на декември, когато ще настъпи зимната пауза. Футболните страсти ще се разгорят отново на 13-14 февруари, когато ще бъде даден старт на пролетния дял от шампионата.

Финалният съдийски сигнал за сезона ще прозвучи в края на май, когато ще стане ясно кой ще триумфира като новия шампион на България.


