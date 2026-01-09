Алекс Грозданов и Богданка ЛУК Люблин с победа над Кнак Рьозеларе в Шампионската лига по волейбол

Българският национал Алекс Грозданов и неговият клуб Богданка ЛУК Люблин извоюваха инфарктна победа като гости над белгийския Кнак Рьозеларе с 3:2 гейма (15:25, 25:20, 23:25, 25:20, 15:13) в напрегнат сблъсък от група B на волейболната Шампионска лига.

Срещата започна с летящ старт за домакините от Рьозеларе, които наложиха волята си в първия гейм и го спечелиха категорично. Полският тим обаче, воден от хладнокръвния си капитан и с българския ас Грозданов в състава, не се предаде. Мачът се превърна в истинска битка на нерви и умения, изпълнен с обрати, драматични разигравания и напрежение до последната точка.

В решителния тайбрек играчите на Люблин показаха завидна устойчивост и желязна концентрация, като именно стабилната им блокада и хладнокръвие в ключовите моменти наклониха везните в тяхна полза.

Алекс Грозданов се отличи с 12 точки, а звездата на отбора Уилфредо Леон добави още 17. Матеуш Малиновски също се включи силно с 16 точки.

С този успех Богданка ЛУК Люблин затвърди лидерската си позиция в група B на Шампионската лига, като вече има 5 точки и остава непобеден след убедителната си победа над Халкбанк Анкара в предишния кръг. Кнак Рьозеларе остава на четвърто място с 2 точки и две поражения.