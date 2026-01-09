Христо Янев: Селекцията в ЦСКА още не е приключила

Треньорът на ЦСКА Христо Янев разкри подробности относно селекцията на отбора, който до момента привлече петима нови футболисти. Той призна, че тя не е приключила.

“Тук съм, за да работя за ЦСКА и да направя така, че проектът да е успешен. Надявам се с привличането на точните хора, с изграждането на добър отбор, да помогнем това да върви добре”, заяви Янев пред "Спорткаст".

Той засегна темата с новите крила Алехандро Пиедраита и Лео Перейра: “Гледахме фланговите футболисти в продължение на 2 месеца. Говорих с Пиедраита и той знае откъде идва, знае какво може и какви са целите му. В някои мачове бяхме принудени да променяме начина на игра и функциите на терена на някои играчи, тъй като нямахме крила. Искаме да вдигнат нивото ни на отбор, който ще играе с крила в някои от мачовете”, каза Янев.

Янев обясни, че участва пряко в селекцията, като си партнира пряко със спортния и изпълнителния директори.

“Процесът още не е приключил, дори в този момент работим”, увери треньорът на ЦСКА.

Наставникът говори и по-генерално за развитието на ЦСКА като клуб: “Прави се нещо, което у нас не мисля, че е правено. Нямаме търпение да играем на новия стадион, вероятно ще се разплачем от вълнение, когато това се случи. Нещо изключително мащабно е. Но и това, което се прави за детско-юношеската академия, и на тренировъчната база”, заяви още любимецът на феновете.

“В клуба условията са отлични - нещо, което не съм имал като играч. Искам отборът ни да има идентичност, да е фактор срещу всеки и да кара хората, които обичат ЦСКА, да се радват и да са горди с него. Както и хората, които дават огромни средства за клуба и неговия прогрес”, каза още Христо Янев.

"Андрей Йорданов го познавам от малък, аз мисля, че съм първият човек, който му даде възможност да дебютира в първия отбор в ЦСКА, след това имах възможност да работя с него в Пирин Благоевград. Той е човек, който обича ЦСКА, носи ЦСКА в сърцето си, но по-важното е, че е българин, че е перспективен и иска да се развива. Фланговите футболисти – гледахме ги в продължение на два месеца, отделихме им специално внимание. Имах възможността да разговарям с Пиедраита и в личния разговор ме спечели също. Това е човек, който знае от къде идва, знае какви са му целите и иска да направи всичко, за да върви напред и нагоре. Има необходимите качества да е тук. В мачовете се затруднявахме, че нямаме флангови футболисти, или тези, с които разполагахме не бяха в нужната форма и кондиция за онова, което ние искахме и бяхме принудени да променим начина на игра, схемата на игра. Имаме двама футболисти със скорост и технически качества (б.р. визира новите Пиедраита и Перейра). Искаме това, което сме наблюдавали, да го пренесат при нас и да вдигнат нивото ни като отбор, който ще играе с крила в някои от мачовете“, завърши той.