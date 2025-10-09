Ига Швьонтек триумфира над олимпийската шампионка и се изстреля към четвъртфиналите в Ухан

Втората в световната тенис ранглиста Ига Швьонтек демонстрира класата си и надделя над олимпийската златна медалистка Белинда Бенчич на турнира в Ухан. Полската звезда се наложи над швейцарката с резултат 7:6(2), 6:4 след оспорван двучасов сблъсък.

Срещата бе истински тест за издръжливост и психика, но полякинята показа хладнокръвие в ключовите моменти и заслужено си осигури място сред най-добрите осем в надпреварата.

В следващия кръг Ига ще се изправи срещу седмата поставена Жасмин Паолини от Италия, която също впечатлява с представянето си този сезон.