Ига Швьонтек триумфира над олимпийската шампионка и се изстреля към четвъртфиналите в Ухан

9 Октомври, 2025 19:36 464 0

Полската звезда се наложи над Белинда Бенчич

Ига Швьонтек триумфира над олимпийската шампионка и се изстреля към четвъртфиналите в Ухан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Втората в световната тенис ранглиста Ига Швьонтек демонстрира класата си и надделя над олимпийската златна медалистка Белинда Бенчич на турнира в Ухан. Полската звезда се наложи над швейцарката с резултат 7:6(2), 6:4 след оспорван двучасов сблъсък.

Срещата бе истински тест за издръжливост и психика, но полякинята показа хладнокръвие в ключовите моменти и заслужено си осигури място сред най-добрите осем в надпреварата.

В следващия кръг Ига ще се изправи срещу седмата поставена Жасмин Паолини от Италия, която също впечатлява с представянето си този сезон.


