Бивш нападател на Байерн Мюнхен и Манчестър Сити се сби на Октоберфест

9 Октомври, 2025 23:18 643 0

Множество свидетели твърдят, че докато Лерой Сане е минавал покрай масите, група фенове са започнали да го обиждат

Бивш нападател на Байерн Мюнхен и Манчестър Сити се сби на Октоберфест - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият нападател на Байерн Мюнхен и Манчестър Сити - Лерой Сане, който в момента защитава цветовете на турския Галатасарай, се оказа в центъра на грозен скандал на Октоберфест. По думите на самия футболист, той е бил „провокиран и обиден“ от фен, присъстващ на фестивала.

Инцидентът, в който футболистът се е сблъскал с фен, е станал късно в неделя вечерта, след като е бил дразнен от група привърженици на Байерн.

Според германския вестник Bild, скандалът се е разигра около 23:00 часа местно време. Множество свидетели твърдят, че докато Сане е минавал покрай масите, група фенове са започнали да го обиждат.

Твърди се, че в тълпата е имало няколко фенове на Байерн, които пели подигравателни песни по адрес на Галатасарай.

Някои свидетели дори твърдят, че част от забележките са преминали в расистки обиди, което очевидно е изчерпало търпението на футболиста. Първоначално Сане не обърнал внимание на обидите, но след личните нападки, футболистът реагирал и отговорил на феновете.

В рамките на няколко мига конфронтацията ескалирала, когато един фен блъснал Сане. Футболистът реагирал инстинктивно, което довело до кратка схватка, преди охраната да се намеси и да раздели участниците.

"Бях провокиран и лично унижаван дълго време във фестивалната шатра", каза той. "Обиждаха и Галатасарай. В напрегнатата атмосфера бях блъснат и тогава избухна кратка свада. Разбира се, трябваше да бъда по-спокоен в онзи момент и да игнорирам ситуацията. Научих си урока."


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
