Томас Тухел с остри думи към английските фенове: Разочароващо мълчание

Вълнуваща футболна вечер на стадион „Уембли“ завърши с категоричен успех за Англия, която разгроми Уелс с 3:0 в приятелски двубой. Въпреки бързите попадения на Морган Роджърс (3’), Оли Уоткинс (11’) и Букайо Сака (20’), атмосферата на трибуните рязко се промени след третия гол – нещо, което не остана незабелязано от селекционера на „трите лъва“ Томас Тухел.

Германският специалист не скри разочарованието си от липсата на ентусиазъм сред английските запалянковци.

„След като не реализирахме четвърто попадение, стадионът потъна в тишина. Енергията изчезна, а единствено уелските фенове се чуваха ясно. Какво повече можехме да дадем за 20 минути?“, сподели Тухел с нотка на огорчение.

Въпреки почти безупречния си баланс начело на Англия – пет победи и само едно поражение (0:2 срещу Сенегал) – Тухел призна, че очаква по-гореща подкрепа от родната публика, особено в навечерието на решаващите квалификации за Световното първенство.

„Тъжно е, защото момчетата заслужаваха много повече овации и подкрепа днес“, заключи наставникът.