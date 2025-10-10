Новини
Спорт »
Световен футбол »
Томас Тухел с остри думи към английските фенове: Разочароващо мълчание

10 Октомври, 2025 09:03 574 1

  • уембли-
  • англия-
  • уелс-
  • морган роджърс-
  • трибуните-
  • томас тухел-
  • фенове

"Трите лъва" победиха Уелс в контрола

Томас Тухел с остри думи към английските фенове: Разочароващо мълчание - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща футболна вечер на стадион „Уембли“ завърши с категоричен успех за Англия, която разгроми Уелс с 3:0 в приятелски двубой. Въпреки бързите попадения на Морган Роджърс (3’), Оли Уоткинс (11’) и Букайо Сака (20’), атмосферата на трибуните рязко се промени след третия гол – нещо, което не остана незабелязано от селекционера на „трите лъва“ Томас Тухел.

Германският специалист не скри разочарованието си от липсата на ентусиазъм сред английските запалянковци.

„След като не реализирахме четвърто попадение, стадионът потъна в тишина. Енергията изчезна, а единствено уелските фенове се чуваха ясно. Какво повече можехме да дадем за 20 минути?“, сподели Тухел с нотка на огорчение.

Въпреки почти безупречния си баланс начело на Англия – пет победи и само едно поражение (0:2 срещу Сенегал) – Тухел призна, че очаква по-гореща подкрепа от родната публика, особено в навечерието на решаващите квалификации за Световното първенство.

„Тъжно е, защото момчетата заслужаваха много повече овации и подкрепа днес“, заключи наставникът.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бефаубе

    0 0 Отговор
    Това не ти е публиката в Германия, тия ботуши не се впечатляват от големи резултати.

    09:06 10.10.2025

