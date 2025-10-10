Сектор "Г" посреща Карлос Насар след триумфа на Световното

От Сектор Г призоваха феновете на ЦСКА да отдадат значимото на Карлос Насар. Вчера 21-годишният Насар стана за трети път световен шампион, като постави и нов световен рекорд в изтласкването – 222 кг. на първенството в Норвегия. Карлос не крие симпатиите си към армейския тим.

„Утре в 22:30 ч. очакваме всеки един от вас, който иска да отдаде заслуженото уважение към големия Карлос Насар, на Терминал 2 на летище „Васил Левски“ в София. Червена България се гордее със своя велик шампион!“, написаха организираните фенове на ЦСКА.