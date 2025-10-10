Новини
Спорт »
Други спортове »
Сектор "Г" посреща Карлос Насар след триумфа на Световното

Сектор "Г" посреща Карлос Насар след триумфа на Световното

10 Октомври, 2025 16:30 588 0

  • карлос насар-
  • вдигане на тежести-
  • фенове-
  • цска-
  • сектор г-
  • световен шампион

Червена България се гордее със своя велик шампион!

Сектор "Г" посреща Карлос Насар след триумфа на Световното - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От Сектор Г призоваха феновете на ЦСКА да отдадат значимото на Карлос Насар. Вчера 21-годишният Насар стана за трети път световен шампион, като постави и нов световен рекорд в изтласкването – 222 кг. на първенството в Норвегия. Карлос не крие симпатиите си към армейския тим.

„Утре в 22:30 ч. очакваме всеки един от вас, който иска да отдаде заслуженото уважение към големия Карлос Насар, на Терминал 2 на летище „Васил Левски“ в София. Червена България се гордее със своя велик шампион!“, написаха организираните фенове на ЦСКА.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ