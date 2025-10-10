Новини
Арина Сабаленка продължава да пише история в Ухан с впечатляваща победа над Рибакина

10 Октомври, 2025 13:17 417 0

Арина Сабаленка продължава да пише история в Ухан с впечатляваща победа над Рибакина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Световната номер едно при дамите, Арина Сабаленка, демонстрира класата си и надделя убедително над казахстанката Елена Рибакина с резултат 6:3, 6:3 на четвъртфиналите на престижния турнир от категория WTA 1000в китайския град Ухан.

С този успех беларуската звезда удължи невероятната си победна серия в Ухан до 20 поредни мача – постижение, което не е било регистрирано от далечната 1990 година насам. Сабаленка не само затвърди лидерската си позиция в световната ранглиста, но и доказа, че е в превъзходна форма, готова да се бори за титлата и внушителния награден фонд от 3,654 милиона долара.

Още в първия сет Сабаленка показа завидна концентрация и агресивна игра, като реализира решаващ пробив за 5:3, а след това затвори частта с мощен форхенд. Във втората част белоруската тенисистка не остави никакви шансове на Рибакина, като проби още в началото и затвърди доминацията си с още два брейка до крайното 6:3.

В следващия кръг Арина Сабаленка ще се изправи срещу амбициозната американка Джесика Пегула, която също демонстрира отлична форма в турнира.


