78:82! Анадолу Ефес изненада неприятно Олимпиакос и Везенков в Атина

Александър Везенков и гръцкият му отбор Олимпиакос отстъпиха пред турския Анадолу Ефес със 78:82 (25:28, 26:20, 16:19, 11:15) като домакини в Атина в среща от четвъртия кръг в баскетболната Евролига за мъже след по-слабо второ полувреме.



Олимпиакос допусна втора загуба от четирите си мача до момента, а след две поредни поражения отборът от Истанбул записа втория си успех от началото на сезона.



Александър Везенков започна сред титулярите и завърши с 12 точки, които отбеляза през първото полувреме, 7 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 30 минути на терена.



Още след мачовете от предишния кръг от Евролигата отбелязаха едно от запомнящите се постижения на Везенков – преминаването на границата от 3000 отбелязани точки в състезанието.



Съставът на Олимпиакос поведе с 9 точки при 14:5 три минути и половина след началото на двубоя, но гостите реализираха 10 безответни точки, обръщайки до 15:14 в своя полза. Везенков отбеляза два наказателни удара за 16:15, но Анадолу Ефес отново пое водачеството и в края на първата четвърт взе аванс от 28:25.



Турският тим успя да се откъсне с 10 точки – 41:31 при оставащи шест минути и половина от втората част. Домакините обаче наваксаха изоставането си със серия от 10:0 до равенство 41:41, фиксирано с два точни изстрела на Александър Везенков от наказателната линия три минути преди почивката. Пак българският национал вкара 4 поредни точки, носейки преднина от 51:48 за Олимпиакос след 20 минути игра.



Гръцкият гранд поведе с 57:50 в началните две минути и половина на второто полувреме. Анадолу Ефес за кратко имаше преднина от 2 точки, но Олимпиакос задържа водачеството в по-голяма част от третата четвърт, за да се стигне до равенство 67:67 преди последния период.



Нито един от съперниците не можа да се откъсне с повече от 4 точки в оставащото време и след няколко смени на водачеството турският тим ликува в края.



Най-резултатен за победителите от Анадолу Ефес беше Коул Суайдър с 20 точки и 3 борби, а Шейн Ларкин допринесе с 18 точки и 3 асистенции.



За Олимпиакос Алек Питърс се отчете с 14 точки и 4 борби, а Тайсън Уорд реализира 13 точки, 5 борби и 7 асистенции



В следващия кръг от Евролигата за Олимпиакос предстои мач срещу израелския Макаби Тел Авив в сръбската столица Белград на 16 октомври, а три дни по-късно Везенков и съотборниците му приемат Паниониос в двубой от гръцкото първенство.

Още резултати от Евролигата:

Макаби Тел Авив - Барселона 71:92



Фенербахче - Дубай 69:93



Цървена Звезда - Жалгирис Каунас 88:79



Байерн - Олимпия Милано 64:53