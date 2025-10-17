Американски дебютант ще управлява болида на Астън Мартин във Формула 1 в Мексико

Младият американски талант Джак Крауфорд ще направи своя дебют във Формула 1, като се качи зад волана на Астън Мартин по време на първата свободна тренировка за Гран при на Мексико Сити. 20-годишният пилот, който в момента се бори за шампионската титла във Формула 2 и заема престижното второ място в генералното класиране, ще замени Ланс Строл в петъчната сесия.

„Работих неуморно с отбора през цялата година и съм наистина щастлив, че ще получа шанс да покажа възможностите си с AMR25. Фактът, че новината беше обявена в Тексас – моят роден щат, прави момента още по-емоционален за мен“, сподели развълнуваният Крауфорд.

Младият американец не е ново лице за екипа на Астън Мартин. Още от юни миналата година той активно участва в тестове с три различни болида и редовно работи на симулатора на отбора, натрупвайки ценен опит и знания. През настоящия сезон Фернандо Алонсо вече предостави своя болид на Фелипе Другович по време на свободните тренировки в Бахрейн и Унгария. Това означава, че Ланс Строл ще трябва да пропусне още една тренировка до края на годината, за да бъдат изпълнени изискванията на Формула 1 за участие на млади пилоти.

Крауфорд е сред фаворитите във Формула 2, които почти сигурно ще съберат необходимите точки за суперлиценз през следващия сезон. За да постигне това, той трябва да завърши в топ 5 в крайното класиране, а в момента има комфортна преднина от 57 точки пред шестия в подреждането – Пепе Марти.