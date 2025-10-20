Пилот на Mercedes: Формула 1 вече е състезание до първия завой

Пилотът на Mercedes Джордж Ръсел е на мнение, че в съвременната Формула 1 стартът е решаващ за крайния резултат, тъй като изпреварванията са станали почти невъзможни.

Коментарът на британеца идва след Гран При на САЩ, където той завърши шести. Според него изравнените скорости на болидите и минималната деградация на гумите на „Пирели“ правят надпреварите все по-трудни за пилотите, които се опитват да наваксат позиции.

„В момента Формула 1 е състезание до първия завой. Няма деградация на гумите, а само три десети разделят най-бързата от най-бавната кола в топ 6. За да изпревариш, ти трябват поне пет десети. Ако след първия завой бях трети, щях да завърша на подиума. Но вместо това стартирах шести и финиширах шести“, обясни Ръсел.

Пилотът на Mercedes от началото на сезона неколкократно е изразявал недоволството си от трудностите при изпреварванията и липсата на възможности за стратегия, като подчертава, че битката във Формула 1 все повече се свежда до перфектен старт и първите метри след загасването на червените светлини.