Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Пилот на Mercedes: Формула 1 вече е състезание до първия завой

20 Октомври, 2025 19:59 780 3

  • mercedes-
  • джордж ръсел-
  • формула 1-
  • спорт

Коментарът на британеца идва след Гран При на САЩ

Пилот на Mercedes: Формула 1 вече е състезание до първия завой - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пилотът на Mercedes Джордж Ръсел е на мнение, че в съвременната Формула 1 стартът е решаващ за крайния резултат, тъй като изпреварванията са станали почти невъзможни.

Коментарът на британеца идва след Гран При на САЩ, където той завърши шести. Според него изравнените скорости на болидите и минималната деградация на гумите на „Пирели“ правят надпреварите все по-трудни за пилотите, които се опитват да наваксат позиции.

„В момента Формула 1 е състезание до първия завой. Няма деградация на гумите, а само три десети разделят най-бързата от най-бавната кола в топ 6. За да изпревариш, ти трябват поне пет десети. Ако след първия завой бях трети, щях да завърша на подиума. Но вместо това стартирах шести и финиширах шести“, обясни Ръсел.

Пилотът на Mercedes от началото на сезона неколкократно е изразявал недоволството си от трудностите при изпреварванията и липсата на възможности за стратегия, като подчертава, че битката във Формула 1 все повече се свежда до перфектен старт и първите метри след загасването на червените светлини.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
  • 1 Така е

    1 2 Отговор
    Ако караше Москвууч щеше да изпреварва подред

    20:11 20.10.2025

  • 2 Факт

    3 0 Отговор
    Най-бързата автомобилна надпревара е и най-скучна за гледане.Всички коли вървят по една траектория. Разликите във времената реално не се фиксират от човек, а само от компютъра.Тези разлики нямат никакво практично приложение.

    20:20 20.10.2025

  • 3 Опорка

    0 0 Отговор
    От абсолютния хит на моторните спортове, Ф-1 се превърна в посредствена сапунена опера. Не знам кой я гледа още.

    20:37 20.10.2025

