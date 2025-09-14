Манчестър Сити разби Манчестър Юнайтед в градското дерби

Отборът на Манчестър Сити се наложи над Манчестър Юнайтед с 3:0 в градското дерби във Висшата лига. Два гола за успеха вкара таранът на "гражданите" Ерлинг Холанд, резултатът бе открит от Фил Фоудън, предаде БТА.

Английският национал Фоудън изведе тима на Пеп Гуардиола напред в резултата в 18-ата минута. Тогава Жереми Докю от домакините направи впечатляващ пробив отдясно, като първото му центриране бе блокирано, но топката се върна у него и той отново я вдигна, а Фоудън с глава я прати в обратния ъгъл на вратата.

Юнайтед вдигна нивото си до края на първата част, като Джанлуиджи Донарума направи голямо спасяване след удар на Бенямин Шешко. В 53-ата минута отново Доку подаде, а Холанд видя положението на вратаря на гостите Алтай Байъндър и копна топката над него - 2:0.

След час игра Брайън Мбеумо насочи опасен удар към вратата на Сити, но Донарума отново се разтегна максимално и извади топката в корнер. В 68-ата минута Холанд бе изведен сам срещу вратаря от Бернардо Силва и с отсечен удар направи преднината на домакините класическа. Малко след това норвежецът подаде на Тиджани Райндърс, който стреля покрай вратаря, но и покрай вратата. До края на мача пропуски за Юнайтед направиха Мбеумо и капитанът Бруно Фернандеш.

Манчестър Сити е на осмо място в класирането с 6 точки, докато Юнайтед е на 14-а позиция с 4.