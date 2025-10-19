Новини
Спорт »
Световен футбол »
Комо нанесе първа загуба на Ювентус в първенството

Комо нанесе първа загуба на Ювентус в първенството

19 Октомври, 2025 15:41 535 0

  • комо-
  • ювентус-
  • серия а-
  • калчо

Комо се изкачи на пето място в класирането, а Ювентус допусна първа загуба в първенството

Комо нанесе първа загуба на Ювентус в първенството - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Комо се наложи убедително над Ювентус с 2:0 в мач от седмия кръг на италианската Серия А. Така Комо се изкачи в Топ 5 на класирането, а Ювентус допусна първа загуба в първенството, след като до момента имаше три победи и три равенства, предаде БТА.

Тимът на Сеск Фабрегас откри резултата още в четвъртата минута, след като Нико Пас изведе Марк Оливер Кемпф в наказателното поле и последният се разписа с точен удар до левия стълб - 1:0.

В 36-ата минута нападателят на Ювентус Джонатан Дейвид вкара топката във вратата, но попадението не бе зачетено заради положение на засада.

В 55-ата минута Максим Какре от Комо направи голям пропуск пред вратата на Старата госпожа и се ядоса. След час игра вратарят на домакините Жан Бютез спаси опасен удар с глава на Теун Компайнерс от Юве.

Десет минути преди края на редовното време Нико Пас направи 2:0 с точен удар от границата на наказателното поле в левия ъгъл.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ