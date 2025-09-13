Новини
Ювентус поиска 100 милиона евро за турската си звезда

13 Септември, 2025 17:46 415 0

  • калчо-
  • кенан йълдъз-
  • ювентус-
  • челси

Ювентус преди това отхвърли предложение за трансфер на играча от Челси

Ювентус поиска 100 милиона евро за турската си звезда - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Челси е заинтересован да привлече халфа на Ювентус Кенан Йълдъз, съобщава Fichajes. Според източника, италианският клуб ще поиска 100 милиона евро за 20-годишния турчин, предаде БТА.

Ръководството на италианците възнамерява да продължи договора с халфа до лятото на 2030 г. Настоящият споразумение е валидно до 30 юни 2029 г.

И двете страни заявиха желанието си да продължат работата по разговори за нов контракт. Ювентус преди това отхвърли предложение за трансфер на играча от Челси.

През сезон 2024/25 халфът отбеляза 12 гола и направи 9 асистенции в 52 мача. Порталът Transfermarkt оценява стойността на Йълдъз на 50 милиона евро.


