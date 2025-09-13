Новини
На този ден през 1994 г.: нередовна картотека заличи велика победа на ЦСКА над митичния Ювентус

На този ден през 1994 г.: нередовна картотека заличи велика победа на ЦСКА над митичния Ювентус

13 Септември, 2025 10:55 390 1

  • цска-
  • ювентус-
  • картотека-
  • петър михтарски

На „Българска армия“ ЦСКА постига сензационна победа. Еуфорията обаче бързо е помрачена.

На този ден през 1994 г.: нередовна картотека заличи велика победа на ЦСКА над митичния Ювентус - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мони Георгиев, "Тема спорт":

Днешният 13 септември ни връща към едно историческо събитие от 1994 година, когато ЦСКА побеждава гранда Ювентус с 3:2 в първи кръг за Купата на УЕФА, но накрая остава със служебна загуба.

По онова време бианконерите, водени от Марчело Липи, са сред най-силните отбори в Европа – завършват сезона с дубъл в Италия и финал за Купата на УЕФА, а година по-късно триумфират в Шампионската лига. За разлика от тях ЦСКА е в криза и идва след тежка загуба с 0:4 от Спартак Пловдив.

На „Българска армия“ обаче армейците показват истинското си лице и постигат сензационна победа. Порини открива за Юве в 35-ата минута, но новото попълнение Петър Михтарски изравнява в края на първото полувреме. След почивката Милен Радуканов извежда ЦСКА напред в 70-ата минута, а пет по-късно младият и непознат тогава Алесандро Дел Пиеро бележи първия си гол в европейските турнири. В 87-ата минута отново Михтарски носи победата с прекрасно изпълнение от пряк свободен удар.

Еуфорията обаче бързо е помрачена. Оказва се, че картотеката на Михтарски не е била изрядна, тъй като жълтата му карта още не е пристигнала в клуба. Ювентус подава контестация и УЕФА присъжда служебна победа с 3:0 за италианците.

На реванша в Торино Юве печели с 5:1, благодарение на петте попадения на Фабрицио Раванели. За ЦСКА остава споменът от един велик мач и победа, която официално липсва в статистиките, но никога няма да бъде забравена от феновете.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    Хубава работа, ама българска. А пък този отбор, който се даде на жуженцето-престъпник, за да си врътка далаверите в центъра на София, вече е прокълнат и то се вижда.

    11:01 13.09.2025

