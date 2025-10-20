Трагедия в Италия: хвърлен камък уби шофьор на автобус с фенове на Пистоя Баскет - ВИДЕО

Смъртен инцидент разтърси Италия след срещата от баскетболната Серия А2 между Риети и Пистоя.

При прибирането към дома автобусът с фенове на гостите бе нападнат с камъни от местни привърженици. Камък проби предното стъкло и уби на място втория шофьор.

Кметът на Пистоя и двата клуба осъдиха случилото се като „престъпно и недопустимо деяние“, а Италианската баскетболна федерация изрази съболезнования и заяви, че ще следи отблизо разследването.