Трагедия в Италия: хвърлен камък уби шофьор на автобус с фенове на Пистоя Баскет - ВИДЕО

Смъртен инцидент разтърси Италия след срещата от баскетболната Серия А2 между Риети и Пистоя.
При прибирането към дома автобусът с фенове на гостите бе нападнат с камъни от местни привърженици. Камък проби предното стъкло и уби на място втория шофьор.
Кметът на Пистоя и двата клуба осъдиха случилото се като „престъпно и недопустимо деяние“, а Италианската баскетболна федерация изрази съболезнования и заяви, че ще следи отблизо разследването.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Като индианците в прерията спират големият метален кон с камъние и дръва.
07:52 20.10.2025
2 Кит
Малко Сталинград ще им дойде много добре, мисля!
08:04 20.10.2025
3 Ама как тъй
08:23 20.10.2025
4 спортистите вземат наркотици
08:41 20.10.2025