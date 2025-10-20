Новини
Трагедия в Италия: хвърлен камък уби шофьор на автобус с фенове на Пистоя Баскет - ВИДЕО

20 Октомври, 2025 07:47 937 4

Инцидентът след мача помрачи обстановката в италианския баскетбол

Трагедия в Италия: хвърлен камък уби шофьор на автобус с фенове на Пистоя Баскет - ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Смъртен инцидент разтърси Италия след срещата от баскетболната Серия А2 между Риети и Пистоя.

При прибирането към дома автобусът с фенове на гостите бе нападнат с камъни от местни привърженици. Камък проби предното стъкло и уби на място втория шофьор.

Кметът на Пистоя и двата клуба осъдиха случилото се като „престъпно и недопустимо деяние“, а Италианската баскетболна федерация изрази съболезнования и заяви, че ще следи отблизо разследването.


  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 0 Отговор
    Нашенските м .ангали и вносните м.ангали с едни и същи методи.

    Като индианците в прерията спират големият метален кон с камъние и дръва.

    07:52 20.10.2025

  • 2 Кит

    1 0 Отговор
    Адреналинът на италианците пак е над допустимите нива за цивилизовано поведение.
    Малко Сталинград ще им дойде много добре, мисля!

    08:04 20.10.2025

  • 3 Ама как тъй

    1 0 Отговор
    Нали спорт, нали олимпизъм, нали мир, нали Италия, нали Европа? За едни глупави спорове убиват човек. Това са изроди, не фенове. Бих се срамувал от такива фенове.

    08:23 20.10.2025

  • 4 спортистите вземат наркотици

    0 0 Отговор
    забранени вещества . избиват се с камъни и железа . има много такива случаи . третия шофер заема мястото на втория . а първия кара рейса . да ходят с бронирани рейсове . кат имат пари . хората гладуват . те с евро и злато театри разиграват . и бегейци са същите .

    08:41 20.10.2025

