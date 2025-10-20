Новини
"Ангелът" от баскетбола, който покори и модния подиум

20 Октомври, 2025 16:45 816 1

Звездата от WNBA стана първата спортистка, която мина по модния подиум за гиганта за бельо Victoria's Secret през изминалата седмица

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ангелите могат да бъдат и част от женското издание на НБА. Доказателството идва от невероятната Ейнджъл Рийс, която се върна назад в годините и си спомни за своето начало извън баскетболната зала, но преди това дефилира като истински супермодел.

Звездата от WNBA стана първата спортистка, която мина по модния подиум за гиганта за бельо Victoria's Secret през изминалата седмица. Тя се присъедини към супермодели като Джиджи и Бела Хадид, докато показваше секси тоалети на сцената.

И по повод събитието, 23-годишната спортистка се обърна в социалните мрежи, за да погледне назад към пътя си до този момент.

В събота вечер тя публикува в своя X (бивш Twitter) акаунт, където има почти 720 000 последователи. Съобщението гласеше: „Наистина работех в закусвалня, а сега съм модел на VS AHAHHA.“

Със сигурност това е убийствен възход в развитието на баскетболистката, откакто излезе на сцената с Чикаго Скай през 2024 година.

Сега, в края на втория си сезон, тя вече има зад гърба си две участия в Мача на звездите и е считана за едно от най-големите имена в лигата.

Красавицата вече може да се похвали с над 5 милиона последователи в Инстаграм и също така е била на корицата на списание Vogue.


