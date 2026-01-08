Ман Юнайтед разочарова и след Аморим

Манчестър Юнайтед завърши наравно 2:2 в гостуването си на Бърнли в мач от 21-ия кръг на Премиър лийг. Това бе първа среща след уволнението на Рубен Аморим в началото на седмицата. Тимът, воден от временния наставник Дарън Флетчър, се върна към схемата с четирима бранители, а футболистите на шотландеца показаха доста агресия и позитивни неща в офанзивен план, но и обичайните слабости в отбрана. Те отправиха общо десет точни удара, за разлика от възпитаниците на Скот Паркър, които с един точен изстрел успяха да стигнат до две попадения, но показаха доста по-добра игра в атака. Автогол на Ейдън Хевън (13’) и резервата Джейдън Антъни (66’) донесоха попаденията за домакините, а на два пъти точен за “червените дяволи” бе Бенямин Шешко (50’, 60’). С това равенство 20-кратните шампиони запазиха шестата си позиция, а Бърнли продължава да е на предпоследната позиция.

Срещата започна на високи обороти, а двата тима опитваха да се атакуват на скорост. Домакините играеха с висока преса, която традиционно затрудняваше “червените дяволи” в изнасянето на топката. В 8-ата минута взаимодействие бе напът да изведе Патрик Доргу в добра позиция, но не се получи. В 13-ата Ханибал намери Башир Хъмфрис пред себе си вляво, крилото опита да центрира, но топката срещна крака на Ейдън Хевън, този рикошет ѝ придаде сериозна парабола и я прати в далечния ъгъл, правейки Сене Ламенс напълно безпомощен.

Едва след допуснатото попадение момчетата на Дарън Флетчър вдигнаха оборотите и започнаха да поглеждат към вратата на противника по-често. Точно в средата на първата част Бруно Фернандеш напредна отдясно и прати хубаво центриране, което намери в добра позиция, но ударът с глава на словенеца бе спасен от Мартин Дубравка.

Футболистите на Манчестър Юнайтед бяха много близо до това да изравнят в 26-ата минута. Капитанът на тима центрира към Каземиро от фал, бразилецът намери своя съотборник Матеуш Куня, но ударът на бразилеца бе избит от голлинията от Хъмфрис. Последвалият корнер доведе до много сериозна борба в наказателното поле между няколко двойки, топката все пак бе пратена в мрежата от Лисандро Мартинес, но Стюарт Атуел наду свирката и отмени попадението поради нарушение на аржентинеца срещу Кайл Уокър.

В 32-ата минута Лукас Пирес бе изведен на скорост отляво на фланга, напредна няколко крачки и отправи опасен изстрел, който премина съвсем близо до лявата греда на Сене Ламенс. В 40-ата минута Патрик Доргу отне високо по терена и намери пред себе си Бенямин Шешко, но отново словенецът прати твърде анемичен изстрел, който не затрудни изобщо Дубравка. Словенецът отправи отличен удар с глава само минута по-късно, но словашкият вратар на Бърнли този път демонстрира висока класа, за да се справи с доста по-трудната ситуация. Малко след това Угарте получи добра топка и прати кълбото много силно, но неточно по посока на врата на домакините. Поредният удар към вратата на “червеношийките” бе отправен от Матеуш Куня, но отново вратарят се справи. Натискът на “червените дяволи” продължи да се засилва, а ново изчистване от голлинията на Естеве след удар на Доргу.

Втората част започна с нов опит за изстрел на бившия флангови футболист на Лече, но Кайл Уокър успя да го блокира. Натискът на Манчестър Юнайтед все пак даде резултат в 50-ата минута, когато след продължително разиграване Бруно Фернандеш намери в наказателното поле Бенямин Шешко, който с едно движение успя да намери мрежата за 1:1.

Само пет минути по-късно дълго подаване доведе до грешка на Хъмфрис, капитанът на гостите успя да овладее, но изстрелът на португалеца срещна гредата. Ейдън Хевън направи фрапантен пропуск след изстрел с глава от последвалия корнер. Яростният натиск на гостите доведе до пълен обрат след час игра, когато центриране от левия фланг на Патрик Доргу бе засечено отлично от Бенямин Шешко, който реализира второто си попадение за 1:2.

Веднага след допуснатото попадение играчите на Бърнли изнесоха играта и постепенно се настаниха в противниковата половина в следващите минути. Те направиха няколко добри включвания в пеналта, за да се стигне до 66-ата минута, когато след няколко замахвания резервата Джейдън Антъни прати кълбото бе неспасяем начин в горния десен ъгъл на Ламенс за 2:2.

“Червените дяволи” опитаха да отговорят на предизвикателството и отново поеха контрол на случващото се на терена. Словенският централен нападател на гостите бе намерен в добра позиция в 72-ата минута, но стреля слабо. Секунди по-късно Куня от десния фланг отново намери Шешко в пеналта, но този път той не се ориентира добре и бе блокиран. Четвърт час преди края на редовното време на терена се появи и Джошуа Зиркзее, а тимът на Дарън Флетчър бе подреден в схема с двама нападатели с нидерландеца и словенеца на върха на атаката.

В 84-ата минута само секунди след появяването си на терена младият Шеа Лейси осъществи отличен пробив по десния фланг и отправи отличен изстрел, който обаче срещна десния стълб на Дубравка. В последните секунди отново младокът отправи много опасен изстрел, но в крайна сметка двата тима разделиха точките.