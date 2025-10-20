Новини
Ужас след баскетболен мач, има убит от фенове

20 Октомври, 2025 22:28 1 004 1

Шофьор на автобус загина, след като бе уцелен с тухла, хвърлена от група агресивни фенове

Ужас след баскетболен мач, има убит от фенове - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Трагедия разтърси италианския баскетбол след мача между Риети и Терни от второто ниво на първенството. Шофьор на автобус загина, след като бе уцелен с тухла, хвърлена от група агресивни фенове.

Инцидентът се случил малко след края на срещата, спечелена от гостите от Терни с 88:73. Радостта им обаче била кратка. При напускането на града автобусът с техни привърженици бил причакан от група фенове на Риети на един от натоварените пътища, след като полицейският ескорт вече се бил оттеглил.

Хулиганите започнали да замерят превозното средство с камъни и тухли. Една от тях пробила предното стъкло и ударила смъртоносно втория шофьор, който седял до колегата си. Трагедията настъпила мигновено.

Клубът от Риети публикува кратко съобщение, в което изказва дълбоки съболезнования на близките на загиналия и подчертава, че няма да прави изявления, докато полицията не изясни всички обстоятелства. Съпричастност изразиха и от Терни, като осъдиха насилието и призоваха за мир по трибуните.

Случаят шокира спортната общественост в Италия и поставя отново на дневен ред въпроса за сигурността след спортни събития в страната.


  • 1 Локо Сф

    0 0 Отговор
    Стига!!!Снощи го писахте!Докога ще се кефите да коментирате тази гадна случка като световен феномен!Искате да насърчите това да се случва и у нас ли като решение?Хайде стига рекламирайте агресията!

    00:02 21.10.2025

