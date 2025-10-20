Ужас след баскетболен мач, има убит от фенове

Трагедия разтърси италианския баскетбол след мача между Риети и Терни от второто ниво на първенството. Шофьор на автобус загина, след като бе уцелен с тухла, хвърлена от група агресивни фенове.

Инцидентът се случил малко след края на срещата, спечелена от гостите от Терни с 88:73. Радостта им обаче била кратка. При напускането на града автобусът с техни привърженици бил причакан от група фенове на Риети на един от натоварените пътища, след като полицейският ескорт вече се бил оттеглил.

Хулиганите започнали да замерят превозното средство с камъни и тухли. Една от тях пробила предното стъкло и ударила смъртоносно втория шофьор, който седял до колегата си. Трагедията настъпила мигновено.

Клубът от Риети публикува кратко съобщение, в което изказва дълбоки съболезнования на близките на загиналия и подчертава, че няма да прави изявления, докато полицията не изясни всички обстоятелства. Съпричастност изразиха и от Терни, като осъдиха насилието и призоваха за мир по трибуните.

Случаят шокира спортната общественост в Италия и поставя отново на дневен ред въпроса за сигурността след спортни събития в страната.