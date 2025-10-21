Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тибо Куртоа разкритикува остро Ла Лига

Тибо Куртоа разкритикува остро Ла Лига

21 Октомври, 2025 19:43 345 1

  • тибо куртоа-
  • ла лига-
  • хавиер тебас-
  • виляреал-
  • барселона-
  • маями-
  • реал мадрид-
  • неутрален терен-
  • футбол-
  • уефа-
  • спортна справедливост

Вратарят не скри възмущението си от намеренията двубоя между Виляреал и Барселона да се играе на неутрален терен в САЩ

Тибо Куртоа разкритикува остро Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа не скри възмущението си от намеренията на президента на Ла Лига Хавиер Тебас да премести двубоя между Виляреал и Барселона на неутрален терен в Маями, САЩ, насрочен за 20 декември. Белгийският национал изрази категорично несъгласие с подобна стъпка, която според него подкопава принципите на честната надпревара.

Куртоа подчерта, че подобно решение ощетява Виляреал, тъй като тимът ще бъде лишен от подкрепата на своите фенове, докато стадионът във Флорида най-вероятно ще бъде изпълнен с привърженици на Барселона.

Това би било първият случай, в който мач от испанската Ла Лига се провежда извън пределите на Испания – прецедент, който предизвика бурни реакции сред играчи и клубове. Въпреки че УЕФА вече е дала зелена светлина на инициативата, редица футболисти и ръководства на отбори изразиха недоволство от едноличното решение на Тебас.

„Ла Лига действа по свое усмотрение, без да се съобразява с мнението на клубовете. Това е сериозен удар по спортния дух и равнопоставеността. Домакинството и гостуването са коренно различни неща – всеки, който е играл на чужд терен, знае колко трудно е това. Не е редно правилата да се променят по средата на сезона“, заяви Куртоа.

Той направи паралел с практиките в американските спортни лиги, където подобни международни мачове са често срещани. В НБА, например, отборите играят по 82 срещи на сезон, а в НФЛ собствениците сами взимат решения за провеждане на мачове извън страната.

„Разликата е, че там клубовете участват в процеса, докато тук Ла Лига налага волята си едностранно“, допълни стражът на „белия балет“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буха ха

    1 0 Отговор
    Всички са си раззинали гь30ете за пари

    20:06 21.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ