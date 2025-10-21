Тибо Куртоа разкритикува остро Ла Лига

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа не скри възмущението си от намеренията на президента на Ла Лига Хавиер Тебас да премести двубоя между Виляреал и Барселона на неутрален терен в Маями, САЩ, насрочен за 20 декември. Белгийският национал изрази категорично несъгласие с подобна стъпка, която според него подкопава принципите на честната надпревара.

Куртоа подчерта, че подобно решение ощетява Виляреал, тъй като тимът ще бъде лишен от подкрепата на своите фенове, докато стадионът във Флорида най-вероятно ще бъде изпълнен с привърженици на Барселона.

Това би било първият случай, в който мач от испанската Ла Лига се провежда извън пределите на Испания – прецедент, който предизвика бурни реакции сред играчи и клубове. Въпреки че УЕФА вече е дала зелена светлина на инициативата, редица футболисти и ръководства на отбори изразиха недоволство от едноличното решение на Тебас.

„Ла Лига действа по свое усмотрение, без да се съобразява с мнението на клубовете. Това е сериозен удар по спортния дух и равнопоставеността. Домакинството и гостуването са коренно различни неща – всеки, който е играл на чужд терен, знае колко трудно е това. Не е редно правилата да се променят по средата на сезона“, заяви Куртоа.

Той направи паралел с практиките в американските спортни лиги, където подобни международни мачове са често срещани. В НБА, например, отборите играят по 82 срещи на сезон, а в НФЛ собствениците сами взимат решения за провеждане на мачове извън страната.

„Разликата е, че там клубовете участват в процеса, докато тук Ла Лига налага волята си едностранно“, допълни стражът на „белия балет“.