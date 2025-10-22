ПСВ разгроми Наполи с впечатляващ обрат в Шампионската лига

ПСВ Айндховен постигна зрелищна домакинска победа с 6:2 над италианския шампион Наполи в основната фаза на Шампионската лига.

Срещата започна обещаващо за гостите от Неапол. В 31-ата минута Скот Мактомини откри резултата след прецизен пас от Леонардо Спинацола, давайки надежда на "небесносините" за положителен развой. Само няколко минути по-късно обаче, късметът им обърна гръб – Алесандро Бонджорно си отбеляза автогол, изравнявайки резултата.

ПСВ не се поколеба да натисне газта до дупка. В 38-ата минута Исмаел Сайбари, подпомогнат от Гуус Тил, изведе домакините напред.

След почивката Денис Ман удвои преднината на холандците в 54-ата минута, възползвайки се от асистенция на Мауро Жуниор. Ман отново се разписа в 80-ата минута, този път след подаване от Джоуи Веерман, с което резултатът набъбна до 4:1. Мактомини върна надеждите на Наполи с втори гол в 86-ата минута, след като бе намерен от Давид Нереш, но радостта на гостите трая само миг.

Веднага след подновяването на играта Рикардо Пепи покачи на 5:2 след пас от Кухаиб Дриуеш. Самият Дриуеш оформи крайното 6:2 в 89-ата минута, след като Пепи му върна услугата с асистенция.

След този впечатляващ успех ПСВ се изкачи на 11-о място в класирането а с 4 точки, докато Наполи остава на 22-ра позиция с актив от 3 точки.