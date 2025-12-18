Новини
Ключови битки и драматични развръзки бележат финалния кръг на Лигата на конференциите

18 Декември, 2025 09:25 582 0

Очаква ни вечер изпълнена с емоции, обрати и футболна магия

Ключови битки и драматични развръзки бележат финалния кръг на Лигата на конференциите - 1
Снимка: Факти.БГ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес футболните фенове ще станат свидетели на кулминацията в основната фаза на Лигата на конференциите – последният, шести кръг, който обещава истински спектакъл и напрежение до последния съдийски сигнал. Сцената е подготвена за решителни сблъсъци, в които залогът е огромен – директно класиране за 1/8-финалите или шанс за продължаване през плейофите.

Страсбург – единственият безгрижен лидер

Докато повечето отбори ще се борят със зъби и нокти за всяка точка, само Страсбург може да си позволи лукса да играе без напрежение. Френският тим вече си осигури място сред най-добрите осем и ще наблюдава развоя на останалите срещи с интерес, но и спокойствие.

Шахтьор (Донецк) и Риека – битка с различни залози

Украинският гранд Шахтьор (Донецк) се намира в комфортна позиция с 12 точки и домакинство срещу хърватския Риека. Дори при неблагоприятен резултат, шансовете на Шахтьор да изпадне от топ 8 са минимални. За Риека обаче двубоят е от съдбовно значение – победа може да ги изстреля сред най-добрите, тъй като изостават само на две точки от осмата позиция, заемана в момента от Майнц 05.

Фиорентина, Кристъл Палас и АЗ Алкмаар – фаворити на кръстопът

Три от най-амбициозните състави в турнира – Фиорентина, Кристъл Палас и АЗ Алкмаар – са с равен актив от 9 точки и са изправени пред задължителни победи. Италианците гостуват на Лозана, която с 8 точки също мечтае за място в топ 8 и няма да се предаде без бой. Кристъл Палас приема финландския КуПс, който отчаяно се нуждае от точки, за да се промъкне сред първите 24 и да запази шансовете си за плейофите. АЗ Алкмаар ще се изправи срещу Ягелония, като поляците също са в битката за осмицата с 8 точки.

Драматични развръзки до последната минута

Ситуацията в групите е изключително заплетена – почти всеки отбор има за какво да се бори в тази решаваща вечер. Единствено последните девет тима в класирането вече са загубили шансове за продължаване и ще играят единствено за честта и феновете си.



Standings provided by Sofascore


