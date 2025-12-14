Удинезе шокира Наполи и прекъсна победната им серия в Серия А

Удинезе изненада фаворита Наполи с минимален успех 1:0 на своя стадион „Дачия Арена“ в мач от 15-ия кръг на италианската Серия А.

Единственото попадение в срещата реализира Юрген Екеленкамп в 73-ата минута, с което донесе ценни три точки на „фриуланите“ и сложи край на успешната серия на гостите от Неапол.

С тази неочаквана загуба Наполи остава на втора позиция във временното класиране, само на точка зад лидера Милан. „Партенопеите“ обаче усещат дъха на Интер, който е само на точка зад тях и с мач по-малко, което допълнително нажежава битката за челните места.

Удинезе, от своя страна, записа шеста победа през сезона и се изкачи на 10-о място в таблицата, затвърждавайки амбициите си за по-предно класиране.