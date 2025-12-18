Пеп Гуардиола призна, че е допуснал грешка срещу Леверкузен в Шампионската лига

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола призна, че е направил грешка при многото смени срещу Байер Лаваркузен в Шампионската лига, но заради "лудия" календар през януари, той е намерил по-добър баланс при победата над Брентфорд с 2:0 за Купата на лигата, предаде АП.

Испанският треньор направи шест промени в мача с Брентфорд, като той е впечатлен от енергията, показана от играчите, получили шанс. Нико Гонсалес, Нико О'Райли, Тиджани Рейндърс и Раян Шерки бяха единствените, които играха и при успеха срещу Кристъл Палас във Висшата лига в неделя, а възможност получиха играчи като Оскар Боб и Савиньо, които рядко влизат в игра.

"Ние сменихме Рико (б. а. Люис), Хусанов, Нейтън (б. а. - Аке), Дивин (б. а. - Мукаса), тези, които не играят много напоследък, се представиха много добре", коментира Гуардиола.

"Направихме добър резултат, имахме трудности в първите 10-15 минути, но след това дойдоха двете атаки със Савиньо и Оскар. Наистина съм доволен от влиянието на тези момчета, които се появиха от пейката. През второто полувреме Раян Шерки не вършеше работата си в защита, няма енергия за това, Савиньо също. Ето защо имахме нужда от влиянието на Йошко (б. а. - Гвалдиол), Матеус (б. а. - Нунес) и Бернардо (б. а. - Силва) ни помогнаха да ускорим ритъма си", каза още специалистът.

Преди мача Гуардиола призна, че ще направи промени, защото мачът срещу Уест Хям за първенство е по-важен за него заради борбата на тима за върха и да поддържа напрежението върху Арсенал.

"Ние имаме много мачове пред нас и Рубен (б. а. - Диаш) и останалите трябва да са готови. След Уест Хям имаме седем дни преди Нотингам Форест и после пет до Съндърланд. Всеки трябва да е на линия. Играчите на пейката трябва да са готови и те го показаха", завърши Пеп Гуардиола.