Александър Зверев оцеля след драматичен трилър и продължава напред във Виена

22 Октомври, 2025 13:18 424 3

Германецът надделя над упорития британец Джейкъб Фърнли

Александър Зверев оцеля след драматичен трилър и продължава напред във Виена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Германската тенис звезда Александър Зверев демонстрира характер и издръжливост, за да си осигури място във втория кръг на престижния турнир от сериите ATP 500 във Виена. В напрегнат сблъсък, вторият поставен в основната схема надделя над упорития британец Джейкъб Фърнли с резултат 6:4, 1:6, 7:6(5).

Макар че Зверев вече три пъти през сезона бе побеждавал Фърнли без да загуби сет, този път германецът трябваше да премине през истинско изпитание. След като спечели първия сет, Зверев допусна спад и отстъпи категорично във втория, но в решителния трети сет показа хладнокръвие и се наложи след драматичен тайбрек.

Този успех не само затвърждава отличната форма на световния номер 3, но и го доближава още повече до участие във Финалите на ATP в Торино. На Зверев му трябват едва 265 точки, за да си гарантира място сред осемте най-добри тенисисти на планетата през сезона.

В следващия кръг Александър Зверев ще се изправи срещу талантливия италианец Матео Арналди.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 имаджин

    0 0 Отговор
    Дзверо върви напред и се състезава успешно. Браво!

    13:27 22.10.2025

  • 2 Анелия Андреева

    0 0 Отговор
    Състезаването му е динамично.

    13:28 22.10.2025

  • 3 влък

    0 0 Отговор
    след драматичен театър

    13:39 22.10.2025

