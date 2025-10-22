Новини
Лука Модрич зарадвал със специални подаръци всички в Милан

22 Октомври, 2025 18:00

Когато влязохме в съблекалнята, на мястото на всеки играч имаше по един нов iPhone

Лука Модрич зарадвал със специални подаръци всички в Милан - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лука Модрич изненадал новите си съотборници в Милан още на първата си тренировка, разкри мексиканският нападател на "росонерите" Санти Хименес в TikTok.

„Когато влязохме в съблекалнята, на мястото на всеки играч имаше по един нов iPhone, подарък от Лука Модрич. Когато играч пристигне в нов отбор, обикновено пее, но Лука реши да купи на всички телефони, обясни Хименес.

От думите на мексиканския футболист става ясно, че пеенето не е по вкуса на Модрич и той е избрал алтернативен начин за бойното си кръщение в Милан.


