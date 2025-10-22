Виктор Осимен поведе Галатасарай за победа срещу шампиона на Норвегия

Виктор Осимен отбеляза два гола, а Галатасарай записа втора поредна домакинска победа в Шампионската лига. Турският гранд спечели с 3:1 срещу шампиона на Норвегия Бодьо/Глимт.

Срещата започна отлично за тима на Окан Бурук и той поведе още в третата минута. Марио Лемина се възползва от грешно подаване в полето на съперника, преодоля бранител и изведе Осимен, който откри резултата. Галата доминираше в този период и стигна до още опасни ситуации, но вратарят на гостите на няколко пъти се намеси успешно.

След поредица от спасявания стражът Никита Хайкин трябваше отново да вади топката от мрежата си в 33-ата минута. Тогава Осимен се възползва от слабо подаване на Бьоркан към вратаря, пресече го и отбеляза втория гол в мача. Малко преди почивката норвежците можеха да се върнат в мача, но удар на Брунстад Фет срещна гредата. Осимен пък бе близо до хеттрик в края на първата част, но пропусна, след като бе изведен отлично от Льорой Сане.

В началото на втората част Бодьо/Глимт се опита да бъде по-активен, но по-опасните ситуации продължиха да бъдат пред вратата на Хайкин. След час игра Юнус Акгюн направи резултата 3:0 след отлична работа на Осимен, който отново пресече подаване. Нигерийският нападател имаше още един добър шанс да се разпише преди да бъде сменен, но ударът му бе блокиран. В 75-ата минута гостите стигнаха до попадение след удар с глава на резервата Хелмерсен, но Галатасарай нямаше проблеми да запази преднината си и да стигне до победата.