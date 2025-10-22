Арсенал предприе нова инициатива - вдигна феновете от баровете и резултатът не закъсня

Арсенал предприе нова инициатива за подобряване на атмосферата на своя стадион „Емирейтс“. Този ход цели да насърчи всички привърженици към по-активна подкрепа за отбора.

По време на срещата от Шампионската лига във вторник вечер срещу Атлетико Мадрид, привържениците на лондонския клуб бяха лишени от възможността да наблюдават второто полувреме по телевизионните екрани в общите зони на стадиона.

Вместо изображение, на екраните се появи съобщение със следното съдържание: „Няма да излъчваме на живо второто полувреме от тазвечершния мач. Всеки привърженик има роля. Моля, заемете местата си, за да гледате играта и да помогнете за създаването на незабравима атмосфера.“

Иновативният ход се оказа успешен, тъй като отборът на Микел Артета постигна убедителна победа с 4:0 над испанския гранд. На полувремето, преди излъчването на съобщението до привържениците, тимът на Диего Симеоне успяваше да неутрализира атаките на Арсенал, а резултатът бе 0:0.

След почивката Арсенал вкара зашеметяващите четири гола за 13 минути, за да стигне до победа, подпомогнат от ентусиазирана подкрепа от трибуните.

Феновете в социалните медии приветстваха решението да се изключат преките излъчвания на живо из целия стадион, което би попречило на привържениците да гледат мача, докато чакат на опашка за бира или си взимат нещо за хапване.

Арсенал ще се надява на подобна атмосфера, при домакинството на Кристъл Палас на „Емирейтс“ в неделя. В съботния мач летният трансфер Еберечи Езе ще се изправи срещу бившия си клуб за първи път след трансфера си на „Емирейтс“ за 68 милиона паунда.