Треньорът на Лудогорец: Знаем нещата, които не правим добре, ще има промени

22 Октомври, 2025 21:28 415 1

Разликата е голяма, всичко е по-различно, различен е контролът, топката скача различно

Треньорът на Лудогорец: Знаем нещата, които не правим добре, ще има промени - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на Лудогорец Руи Мота даде пресконференция преди гостуването на Йънг Бойс в Лига Европа. Специалистът заяви, че играчите му са по-развълнувани, когато играят в евротурнирите. Той сподели още, че е наясно с нещата, които тимът не прави добре.

"Разликата е голяма, всичко е по-различно, различен е контролът, топката скача различно“, каза Мота за това, че мачът ще се играе на изкуствен терен.

„Всички обичат да играят в Лига Европа, по-развълнувани са, когато става въпрос за Лига Европа. Знаем, че не сме на позицията, на която искаме да сме вкъщи. Нашият фокус е върху утрешния мач. Знаем и сме организирали добре нещата, които не правим добре, ще има промени. Както казах, нашият фокус е върху Лига Европа и утрешния мач“, гарантира португалецът.

„Йънг Бойс е много добър отбор, не са в най-добрата си форма, но не им трябва, за да бъдат успешни. Ще вложат много енергия, за да преминат през този лош период. Ние сме тук, за да играем, да се борим за трите точки и да спечелим“.

„Разговарях Квадво Дуа, но Йънг Бойс е голям отбор, с големи успехи, феновете им ще направят фантастична атмосфера на стадиона. Ние също сме голям отбор, нямаме търпение да изиграем този мач“.

„Имахме малка ситуация със Серджио Падт, другите започват да се връщат, всичко е наред“, обясни Мота за евентуални травми в лагера на разградчани.

„Те много използват физиката, с която разполагат. Трябва да отговорим с агресивност, защото не разполагаме с височина. Най-важно е да работим като отбор“, завърши треньорът на Лудогорец.


  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    Амчи,.играйте художествепа гимнастика, там топката скача, нормално!

    21:31 22.10.2025

