Новини
Спорт »
Бг футбол »
Монтана посреща Арда в първия двубой от кръга в Първа лига

Монтана посреща Арда в първия двубой от кръга в Първа лига

24 Октомври, 2025 10:18 275 0

  • монтана -
  • арда-
  • кърджали -
  • efbet лига-
  • футбол-
  • първа лига

Мачът е от 15:00 часа днес

Монтана посреща Арда в първия двубой от кръга в Първа лига - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Монтана и Арда Кърджали ще дадат начало на 13-ия кръг в efbet Лига с двубой на стадион „Огоста“. Срещата ще започне в 15:00 часа и ще бъде ръководена от Михаел Павлов от Велико Търново. Срещата може да проследите в ефира на Диема спорт.

Двата отбора влизат в мача с еднакъв точков актив – по 12 пункта, като ги разделя единствено головата разлика. Формата и на двата състава през последните седмици е колеблива, а стремежът към стабилност е обща цел.

Монтана, воден от Анатоли Нанков, прекъсна серията от поражения с равенство 1:1 като гост на Берое в предишния кръг. Отборът обаче остава без победа от 12 септември, когато надви Ботев Пловдив в града под тепетата. Проблемите с контузени играчи продължават, но добрата форма на Филип Ежике е положителен знак за монтанчани.

Гостите от Арда също търсят път към стабилност след минималното поражение с 0:1 от Септември (София) в последния си мач. Тимът на Александър Тунчев се представя под очакванията в сравнение с миналия сезон, когато достигна до участие в баража за Лигата на конференциите.

В последните пет директни двубоя между двата тима Монтана все още не е успял да запише победа над съперника от Кърджали – Арда има три успеха и две равенства.

След двубоя на „Огоста“ и двата отбора ще насочат вниманието си към предстоящите мачове в турнира за Sesame Купа на България. Монтана ще гостува на Марек в Дупница, а Арда ще пътува до морето за среща с амбициозния тим на Фратрия от Втора лига.

Билетите за двубоя на стадион "Огоста" са с цена 10 лева, могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и на касите на стадиона.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ