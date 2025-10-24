Монтана посреща Арда в първия двубой от кръга в Първа лига

Монтана и Арда Кърджали ще дадат начало на 13-ия кръг в efbet Лига с двубой на стадион „Огоста“. Срещата ще започне в 15:00 часа и ще бъде ръководена от Михаел Павлов от Велико Търново. Срещата може да проследите в ефира на Диема спорт.

Двата отбора влизат в мача с еднакъв точков актив – по 12 пункта, като ги разделя единствено головата разлика. Формата и на двата състава през последните седмици е колеблива, а стремежът към стабилност е обща цел.

Монтана, воден от Анатоли Нанков, прекъсна серията от поражения с равенство 1:1 като гост на Берое в предишния кръг. Отборът обаче остава без победа от 12 септември, когато надви Ботев Пловдив в града под тепетата. Проблемите с контузени играчи продължават, но добрата форма на Филип Ежике е положителен знак за монтанчани.

Гостите от Арда също търсят път към стабилност след минималното поражение с 0:1 от Септември (София) в последния си мач. Тимът на Александър Тунчев се представя под очакванията в сравнение с миналия сезон, когато достигна до участие в баража за Лигата на конференциите.

В последните пет директни двубоя между двата тима Монтана все още не е успял да запише победа над съперника от Кърджали – Арда има три успеха и две равенства.

След двубоя на „Огоста“ и двата отбора ще насочат вниманието си към предстоящите мачове в турнира за Sesame Купа на България. Монтана ще гостува на Марек в Дупница, а Арда ще пътува до морето за среща с амбициозния тим на Фратрия от Втора лига.

Билетите за двубоя на стадион "Огоста" са с цена 10 лева, могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и на касите на стадиона.